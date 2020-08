VIDEO: ‚Za takový zákrok by v žácích kopali do zadku.‘ Gólman Plzně dostává čoud od fanoušků kvůli Lize mistrů

Alkmaar Běžela 95. minuta čtvrtfinále kvalifikace o Ligu mistrů a fotbalisté Viktorie Plzeň se s vedením 1:0 už pomalu viděli v další fázi, která zaručovala i přes prohru v další fázi jistotu základní skupiny Evropské ligy, jenže pak přišlo zkrat gólmana Aleše Hrušky vedoucí k penaltě. Holandský celek pak v prodloužení dokonal obrat a po vítězství 3:1 slaví postup.

Zoufalý nákop Alkmaaru v posledních sekundách propadl do pokutového území odrazil se k Ferdy Druijfovi, jehož nesmyslně fauloval brankář Aleš Hruška. Pokud by nezasáhl, pravděpodobně by šel do autu a byl konec. A i kdyby přeci jen útočník míč zpracoval, byl by v nestřelecké pozici. Alkmaar penaltu proměnil a v prodloužení přidal další dvě branky, které znamenaly smutný konec Viktoriánů v boji o Ligu mistrů.

Penaltová situace začíná v čase 3:11:

Někteří fanoušci Plzně klíčovou situaci v posledních sekundách základní hrací doby jen velmi těžko vydýchávali.

„Zlatý Matúš Kozáčik, díky díře nemáme nic, ale dobře, že jsme venku-s tím, co jsme dnes ukázali, nemáme v Evropě co dělat,“ neudržel se na facebookovém profilu Viktorie Plzeň jeden z příznivců.

„Děkuji panu Hruškovi a panu Beaugelovi za dnešní komedii. Fotbal hrůza - tak alespoň oni pobavili svými skvělými kousky. A doufejme, že mají smlouvy ještě na dlouho, aby jsme se mohli ještě moc nasmát. A mám vzkaz po vedení: Messi bude volnej,“ přidal se další.

„Hruška... Za takový zákrok by brankáře v žácích nakopali do zadku... Pěkně si Plzeň zaříz,“ zněl další příspěvek.



„Aleši Hruško, co jsi to provedl? Nepochopitelné,“ všiml si na twitteru klíčového momentu jeden z fanoušků anglického Leedsu United.

Viktoria v předkolech LM nevyhrála podesáté za sebou. Loni ve druhém předkole vypadla s Olympiakosem Pireus. Západočeši se pokusí o nápravu ve třetím předkole Evropské ligy, svěřenci trenéra Adriana Guľy potřebují k postupu do základní skupiny vyřadit ještě dva soupeře.