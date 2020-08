VIDEO: Pusťte sem novináře. Připadám si jako blázen, když mluvím do zdi, čertil se Rada

Uherské Hradiště Jeho tým v závěru srovnal, z těžkého zápasu na Slovácku získal bod. Ale když trenér jabloneckých fotbalistů v tiskovém středisku měl hodnotit zápas, rozčílil se kvůli opatřením, která vedení soutěže nastolilo z obav ze šíření koronaviru. „Už mě to nebaví, připadám si jako blázen,“ řekl Rada zvýšeným hlasem do kamery.

Od chvíle, kdy se v květnu fotbal znovu začal hrát, jsou tisková střediska pro novináře zavřená.

Trenéři mluví v prázdném sále, snímají je kamery a od žurnalistů dostává otázky prostřednictvím videokonference.



Není to komfortní pro zástupce médií a ani pro trenéry, jak ukazuje příklad jednoho z nejpopulárnějších českých koučů.



Piotr @PM_1945 Petr Rada k opatřením https://t.co/kxGcKlPApY oblíbit odpovědět

„Tiskovka před prázdnými zdmi mi připadá úplně katastrofální. To tady nemůže sedět deset novinářů s rouškou? I já bych si ji vzal. Ať sedí vedle sebe ob dvě místa a jedeme,“ říkal Rada a zvyšoval hlas.



„Vždyť tady mluvím do zdi, to si připadám jako blázen, nezlobte se na mě. Udělejte nějaké rozhodnutí, ať sem novináři můžou. Já tady do zdi mluvit nebudu. Už mě to uráží,“ zdůraznil.

Pak přece jen už v klidu zhodnotil zápas. „Bod ze Slovácka je pro nás cenný,“ řekl mimo jiné.