Sportu vůbec nerozuměl, přesto vytvořil z Barçy moderní velkoklub

BARCELONA/PRAHA Dvaadvacet let byl Josep Lluís Núňez prezidentem FC Barcelona. Za své vlády ji nasměroval mezi největší sportovní kluby. V pondělí ve věku 87 let zemřel.

Fotbalový svět mu vděčí za mnohé, byť by asi fanoušci Realu Madrid byli raději, kdyby se funkcionářem největšího soupeře nikdy nestal. Přes veškerou rivalitu si ale prezident madridského klubu Florentino Pérez našel chvilku, aby přijel do Barcelony a uctil památku Josepa Lluíse Núňeze. „Byl jedním z největších fotbalových prezidentů, nejen ve Španělsku, ale i ve světě. Byl průkopníkem v modernizaci, profesionalizaci a internacionalizaci, což povýšilo fotbal do jiné kategorie,“ poklonil se mu Pérez.

Podobně reagovali i fanoušci na sociálních sítích, kteří Núňezovi děkovali za to, kde se dnes Barcelona nachází. Dost dobré na chlapíka, který předtím ve sportu vůbec nepůsobil.

Byl jako zjevení. Sedmačtyřicetiletý podnikatel Núňez do té doby neměl s Barcelonou nic společného a najednou se ve slovutném klubu ucházel o místo prezidenta. Do boje o nejvyšší post v roce 1978 vytáhl se sloganem „Per un Barça triomfant“ (Pro triumfální Barçu) a nakonec s ním vyhrál. „Je možné, že deset let nevyhrajeme titul. Je to sice tvrdá cena, ale na konci bude stát vysněný tým,“ prohlásil Núňez po svém nástupu.

Do vedení katalánské organizace přicházel po éře skvělé hráčské generace okolo Johana Cruijffa, jíž však chyběly výraznější úspěchy. Klub neměl mnoho peněz a Núňez se rozhodl klub transformovat, aby byl stabilní na hřišti i mimo něj.

Na první trofej nemusel čekat dlouho. Třicet tisíc fanoušků cestovalo s týmem na finále Poháru vítězů pohárů do Basileje, kde katalánský celek porazil Düsseldorf 4:3. Stejně úspěšní byli Barcelonští i ve finále 1982, jenže zisk poháru nebyla hlavní událost roku. Na Camp Nou totiž tehdy přišla nastupující superhvězda – Diego Maradona. Částka za přestup v přepočtu pět milionů liber byla tehdy světovým rekordem. Argentinská modla však paradoxně nezůstala v Katalánsku dlouho, za dva roky se přesunula do Neapole.

Jinak ale neměl Núňez mnoho důvodů k radosti. Klub nevyhrával velké trofeje, zejména v lize zaostával. Ročník 1984/85 byl světlou výjimkou, nicméně na prezidenta se pomalu valila lavina.

People who created today's Barcelona. Without them, we would never be what we are now. Josep Lluís Núñez was president for 22 years and he helped us to win 176 trophies(football, basketball, handball and roller hockey). One of the best presidents we've ever had. RIP Mister Núñez! pic.twitter.com/7iY7BchS51