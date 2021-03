Šulc před zásadním utkáním jednadvacítky se Španěly: Proč bychom je nemohli porazit?

Celje Třetí zápas během sedmi dnů. Zásadní, rozhodující, nejtěžší. Fotbalová reprezentace na mistrovství Evropy do 21 let vyzve Španělsko. „Čelíme obrovské síle, ale s tím my počítáme. Proč bychom je nemohli porazit?“ říká záložník Pavel Šulc.

Národní mužstvo na Euru ve Slovinsku v úterý zakončí základní fázi. KOMENTÁŘ: Místo Eura přátelák se Žižkovem. Jednadvacítka nedokáže Hložka nahradit, měla se o něj víc rvát Zápas se Španělskem, obhájcem titulu, rozhodne, jestli parta kolem brankáře Jedličky, stopera Krejčího, záložníka Sadílka či útočníka Lingra se sejde ještě jednou na přelomu května a června, aby pokračovala ve vyřazovací fázi šampionátu. „Nepřijeli jsme si sem zahrát fotbal, ale postoupit,“ zdůraznil Šulc. Češi zatím na turnaji nezáří. Dosud nevyhráli, žádný jejich hráč neskóroval, přesto s Itálií a domácími Slovinskem ukopali dvě remízy 1:1, když pokaždé vyrovnali díky vlastní brance soupeře. „Nic nebalíme,“ ujistil plzeňský středopolař. Když v úterý Španěly na stadionu v Celje porazí, postoupí bez ohledu na výsledek souběžně hraného utkání Slovinsko - Itálie. Když uhrají zase remízu, potřebují také nerozhodný výsledek z druhého duelu skupiny B, nejlépe 0:0. Slovinci mají jeden bod, Italové dva stejně jako Češi, ale skóre 1:1. Pokud by Češi a Italové po třetích remízách ve skupině měli stejně bodů, nerozsoudí je vzájemný zápas ani rozdíl skóre. Rozhodne další kritérium, a to počet vstřelených branek.

Když souboj Slovinsko - Itálie neskončí remízou, musí Češi vyhrát. „Máme na to, abychom to zvládli,“ zdůraznil Šulc. Španělé jsou velký favorit celého turnaje. Kdyby je Češi vyřadili, byla by to prvotřídní senzace. Naposledy prohráli před dvěma lety na minulém Euru v Itálii právě s domácími, šlo o první duel turnaje, který pak nakonec stejně vyhráli. Slovinsko - Česko 1:1. Jednadvacítka i z druhého zápasu na ME bere bod, gól si dali Slovinci sami „O Španělech můžeme mluvit jen v superlativech, ale i tak cesta, jak je porazit, existuje. Odvaha, vyvarovat se chyb, pomoci si standardkou, které oni tolik neřeší,“ říká asistent Jiří Kohout. Čechům se prostě musí všechno sejít, potřebovali by si zažít dokonalý svět: zahrát nad poměry, mít kliku a doufat, že soupeř bude mít špatný den. „Přesně tak,“ kývne Kohout. Čechům se celkem vydařil druhý poločas s Itálií, proti Slovinsku urvali bod silou vůle. Proti Španělům se musí připravit na to, že budou běhat bez míče, po hřišti se posouvat, vykrývat prostory. Soupeř předvede španělskou klasiku: systém krátkých a častých přihrávek. „Útok si dokážou připravit i třiceti přihrávkami, to my schopní nejsme. Španělé jsou vždycky technicky perfektní,“ říká asistent Kohout. Česká jednadvacítka na EURO proti Itálii „Ale když získají míč, mají i rychlý přechod do protiútoku,“ všiml si Šulc. „Hrát bez míče je psychicky i fyzicky náročnější. Musíte se soustředit, být správně v prostorech, protože jak se někde zapomenete, tak oni toho využijí, vytvoří si šanci, střelu.“

Současná španělská jedenadvacítka má unikátní bilanci: v kvalifikaci odehrála deset zápasů a inkasovala jediný gól. Díky tomu Izrael v listopadu 2019 uhrál remízu 1:1, jinak všichni soupeři prohráli. Plichtu 1:1 uhráli v říjnu 2019 také Němci v přípravě. „Asi to budeme muset prolomit my. Uděláme pro to všechno, třeba jim dáme dva góly,“ prohlásil Šulc. A třetí ztrátu si Španělé připsali v sobotu na Euru proti Itálii (0:0). „Taky bych vyzdvihl i sílu Itálie,“ podotkl trenér Kohout. Závěr souboje přinesl nervózní scénu a tři vyloučené. Španělé tak pro souboj s Čechy ztratili obránce Óscara Minguezu z Barcelony. „Může jim chybět, ale jsou schopní ho nahradit. Není to pro ně taková rána, jako kdyby se nám vykartoval Láďa Krejčí,“ přemítal Kohout. Hlavní kouč Karel Krejčí může vybírat sestavu ze všech hráčů, nikdo nemá trest, všichni jsou zdraví. V bráně zůstane i pro třetí zápas Jedlička. Je otázkou, jaké zvolí rozestavení v poli. Proti silné Itálii vyrukoval se třemi stopery, na Slovince se vrátil ke čtyřobráncovému systému. Matěj Chaluš, kapitán české jednadvacítky. Jestli od začátku nastoupí sedmnáctiletý Karabec či právě Šulc, který proti Italům hrál tzv. wingbacka.

„Trenér mě tím překvapil, musel jsem hrát spíš obránce a já v obraně nikdy nehrál. Až na pár situací jsem si s tím poradil. Myslím si, že se za svůj výkon stydět nemusím,“ poznamenal Šulc. Pro většinu mladých reprezentantů to bude největší zápas kariéry. Nejsilnější možný soupeř v jejich kategorii a boj o čtvrtfinále šampionátu. „A kdybychom ještě uhráli skvělý výsledek...“ zasnil se Šulc.