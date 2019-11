Teď je každý slávista. Já za Interem jezdil do Itálie, i když byl desátý, přiznává trenér a fanoušek v jednom Pulpit

PRAHA Je nejznámějším českým fotbalovým trenérem a zároveň fanouškem v jedné osobě. Populární kouč nejen u Fanklubu defenzivního fotbalu Martin Pulpit bral jako naprostou samozřejmost, že ve středečním duelu Ligy mistrů Slavia - Inter Milán nebude chybět v kotli hostujícího týmu, jehož je dlouholetým fanouškem.

Mrzí ho však fakt, že jej fanoušci Slavie kritizovali, že byl v kotli Interu, když je jeho žák Jindřich Trpišovský koučem Slavie.

„Do Itálie jsem na Inter jezdil i v dobách, kdy hrál kolem desátého místa. Pochybuju, že by byl Eden vyprodaný, kdyby Slavia byla v lize pátá nebo osmá. Teď je každý slávista, když se klubu daří,“ nebral si Pulpit servítky v rozhovoru pro iSport.cz.

„Hned po losu jsem byl přesvědčený, že půjdu fandit Interu. Chtěl jsem využít toho, že můj oblíbený klub hraje v Praze. Bylo by špatné od fanouška Interu, kdyby se nešel podívat. Bylo dané od začátku, že půjdu do sektoru Interu. Přes náš český fanklub, jehož jsem členem, jsme měli objednané lístky,“ doplnil Pulpit.

Měl radost nejen z výsledku, ale i z atmosféry, kterou plný sektor hostí na stadionu vytvořil.



„Myslím, že byla výborná. Přijelo hodně Italů. Chovali se slušně, celý zápas fandili. Bylo vidět, že jsou s hráči na jedné vlně. Už během rozcvičky vyvolávali jejich jména, ti jim okamžitě mávali. Po každé brance hráči běželi slavit ke kotli, podělili se o radost. Symbióza mezi hráči a fanoušky je na vysoké úrovni. Interu fandím a chci, aby konečně udělal nějaký pořádný úspěch. Už na něj čeká dlouho.“

Mrzí ho jen reakce fanoušků Slavie, když se tramvají vracel domů.

„Fanouškům Slavie se to hodně nelíbilo, to jsem pocítil už v tramvaji cestou ze zápasu. Měli na mě narážky, nadávali. Jeden už byl skoro agresivní, ale já mám na rozdíl od jiných fanoušků čisté svědomí. Svým klubům fandím věrně. Na Bohemku jsem chodil, když hrála třetí ligu, do Itálie jsem na Inter jezdil i v dobách, kdy hrál kolem desátého místa.