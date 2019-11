Trpišovský: Je to možná největší zklamání za celou kariéru. Jsem úplně vyřízený

PRAHA Slavia ani napotřetí nezískala v domácím prostředí v tomto ročníku Ligy mistrů ani bod, což Jindřicha Trpišovského velmi zklamalo. Po porážce 1:3 s Interem Milán prý cítil obrovskou bezmoc.

„Je to obrovské zklamání, možná největší za celou kariéru. Jsem vyřízený a prázdný, cítím obrovskou bezmoc a mrzí mě to hlavně vůči skvělým fanouškům.

Ze všeho nejvíc nás trápí, že oproti venkovním zápasům jsme doma neuhráli ani bod. Hlavně kvůli fanouškům. Nic ale nevzdáváme, venku, kde se nám daří, chceme uspět i v Dortmundu, navíc nás čekají ještě čtyři těžké zápasy v lize.

Byl to nejhorší zápas v celé Lize mistrů. Dělali jsme spoustu chyb, Inter byl mnohem lepším týmem, co se týče techniky, my naopak propadali, což se nám dřív nestávalo.

Rozhodl skvělý druhý poločas Interu, jeho hráči byli koncentrovaní po celý zápas a díky výborným kontrům nás přehráli. Náš presink přehráli nakopávanými míči na Lukaka, který 90 procent míčů uhrál pro své spoluhráče.



Je strašně těžké ubránit reprezentačního útočníka Argentiny a reprezentačního útočníka Belgie. Oni dali dohromady vlastně pět gólů, kdežto my jsme své šance neproměnili, což se potvrdilo při obrovské šanci Lukáše Masopusta. Tu by Lukaku s Martínezem proměnili. Oni dají všechno, my až na penaltu nic.

Je to jako v tenisu, tihle kluci září, když přijde tie-break, což ve fotbale znamená koncovku. To dělí světovou špičku od těch dalších, Inter má útočníky, kteří ty šance promění, my je nemáme. Pořád ale věřím, že my takového útočníka taky najdeme.

Fantastická kulisa je pro nás vynikající, je to pro nás velká katastrofa a rána, že jsme doma ani jednou nebodovali. Bohužel ty venkovní zápasy jsme zvládli lépe než domácí, kde soupeři hrajeme do otevřené obrany.

Všechno je o tom, že jsme dostali vždycky hned na začátku gól a to určilo ráz celého zápasu. Problém je v tom, že doma jsme měli spoustu šancí, my z nich ale góly nedávali, soupeři ale ano.

Jsem šťastný, že devatenáctka vyhrála 4:1 a udržela si šanci na postup. Dva hráče máme už vytipované do zimní přestávky, další v přípravě vyzkoušíme.

Je pro nás velká čest, že pan prezident byl vůbec na prvním zápase v životě a byl to zrovna náš zápas.“