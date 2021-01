Tragická zpráva z Francie. Bývalého hráče Bastie postihl infarkt během hry, bylo mu 30 let

Paříž Francouzský fotbal zasáhla smutná událost. Ve věku pouhých 30 let zemřel bývalý hráč SC Bastia či AS Nancy. Christophera Mabulua postihl srdeční infarkt přímo během přátelského fotbalového duelu.

Bývalý hráč SC Bastia či AS Nancy Christopher Mabulu zemřel v neděli 10. ledna náhle na srdeční infarkt. Podle informací, které přinesly jeho bývalé kluby, se tragédie stala během toho, co Mubulu hrál fotbal s členy komunity BART (sdružení preventivního programu v oblasti nebezpečí pohlavních nemocí primárně určené pro dospívající Afroameričany). Francouz, kterému bylo pouhých 30 let, nasbíral ve své kariéře 29 startů v Ligue 1 a 58 v Ligue 2.

AS Nancy-Lorraine @asnlofficiel L’#ASNL est en deuil. Christopher Maboulou, qui a défendu les couleurs du club en 2018/2019, est décédé dimanche. L’ancien attaquant de 30 ans a perdu la vie lors d’un match de foot disputé avec ses copains. L’ASNL adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. https://t.co/eX41Hw2iPl oblíbit odpovědět

Fanoušci na Mabulua vzpomínají především proto, že dokázal v dresu Bastii vstřelit dvě branky do sítě Olympique Marseille v zápase, který byl premiérou na lavičce slavného přístavního klubu pro Marcela Bielsu. Utkání nakonec i díky dvěma přesným trefám rodáka z Montfermeil skončilo nerozhodně 3:3.



SC Bastia @SCBastia ⚫️ Le Sporting Club de Bastia vient d’apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou... À sa famille, ses amis et ses proches, l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances. Ch’ellu riposi in pace https://t.co/BetCHg2IYg oblíbit odpovědět

Právě po angažmá v prvoligovém francouzském klubu zamířil Mubulu do Řecka, kde odehrál dvaadvacet utkání v dresu PAS Giannina. Po nepříliš vyvedené zahraniční misi se fotbalista s konžskými kořeny vrátil do rodné vlasti, aby oblékl dres AS Nancy-Lorraine. Po deseti utkáních a postupu Nancy mezi francouzskou elitu se Mubulu znovu stěhoval, tentokrát naposledy. V barvách třetiligového Thonon Évian Grand Genève bohužel stihl pouhý jeden zápas.