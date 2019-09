Trest pro znesvářené Maďary a Slováky. Příští domácí zápasy musí hrát bez diváků

nyon Fotbalisté Maďarska a Slovenska budou muset odehrát své příští kvalifikační zápasy o mistrovství Evropy bez diváků.

UEFA obě země potrestala za rasistické chování fanoušků během vzájemného duelu 9. září v Budapešti, který hostující svěřenci českého trenéra Pavla Hapala vyhráli 2:1.

Kvůli násilnostem na tribunách musela ve vypjatém derby mezi týmy sousedních zemí zasahovat policejní pořádková jednotka.

Maďarsko bylo vedle rasismu potrestáno za to, že fanoušci házeli předměty na hřiště a zapalovali světlice, a dostalo pokutu 67.125 eur (1,7 milionu korun). Slováci přijdou o 20 tisíc eur (518 tisíc korun).

Trest Slováků bude platit pro zápas 10. října v Trnavě proti Walesu a národní fotbalový svaz by rád přece jen na stadion diváky dostal.

Po vzoru Slovanu Bratislava, jenž minulý týden při stejném trestu naplnil v Evropské lize stadion dětmi a porazil 4:2 turecký Besiktas, by rád svaz umožnil vstup na trnavský stadion Antona Malatinského nezletilým do 14 let.

Maďarsko si má odbýt trest 13. října proti Ázerbájdžánu.

Jedním zápasem bez diváků nepodmíněně a druhým s roční podmínkou potrestala UEFA Rumunsko za chování fanoušků v kvalifikačních zápasech proti Španělsku a Maltě.

Za řádění příznivců a rasismus musí národní svaz navíc zaplatit 83 tisíc eur (2,1 milionu korun).