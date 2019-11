Trpišovský: Ozvali se mi i zájemci ze západní Evropy. Ale já zažívám vrchol právě teď, ve Slavii

Praha Ještě před necelými sedmi lety trénoval Horní Měcholupy. Nyní vede mistrovskou Slavii v milionářské Lize mistrů. A přestože sešívaní v pohárové Evropě po posledním zápase základní skupiny v Dortmundu končí, zanechali v ní skvělý dojem. I díky trenérovi Jindřichu Trpišovskému (43).

Přišel o něco později, ale také předem domluvených 45 minut protáhl na dvojnásobek. „Když jsou rozhovory příjemné a v pohodě, nemáme s tím problém, ten předem stanovený čas je naše pojistka,“ vysvětluje v průběhu velkého rozhovoru pro Lidovky.cz a Lidové noviny tiskový mluvčí momentálně nejlepšího fotbalového klubu v Česku Michal Býček. A vedle něj sedící Jindřich Trpišovský ve své pověstné kšiltovce jen přikyvuje.

Kdyby už půl hodiny nečekal před slávistickým muzeem v Edenu další novinář, neměl by problém mluvit ještě daleko déle. Ostatně, jak několikrát připomene, fotbal je jeho život. A vlastně to ani připomínat nemusí, z jeho odpovědí je to cítit, nemluví v klišé, v krátkých frázích.