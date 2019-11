Bez koncovky to nejde, Slavie! Sešívaní v LM ostudu neudělali, potřebují ale útočníka

Praha Paráda v Miláně i Barceloně, skvělé domácí zápasy – taková jsou představení Slavie v Lize mistrů. Kazí je však až žalostná koncovka a malý bodový zisk.

Dvě remízy, tři prohry, skóre 3:8 a se dvěma body před posledním duelem v Dortmundu už jisté poslední místo ve skupině. Při pohledu na tuto bilanci by si člověk, který zápasy fotbalistů Slavie v tomto ročníku Champions League neviděl, řekl, že Slavia nedostala od hvězdných soupeřů šanci. Jenže...

Až na zápas v Barceloně a právě středeční duel s Interem byla Slavia svým soupeřům minimálně vyrovnaným partnerem. A kdyby Lukáš Masopust v 73. minutě proměnil obrovskou šanci, Slavia by jistě uspěla i proti Interu.

Trpišovský systému věří

To je však hlavní důvod, proč cesta Slavie v evropských pohárech končí. Osm inkasovaných gólů snad až na Frydrychovu hrubku ze zápasu s Interem nepřišlo kvůli bůhvíjak velkým zaváháním, nýbrž po individuálních dovednostech hráčů soupeře. Také sešívaní mohli dát minimálně oněch osm gólů, to by však museli své stoprocentní příležitosti proměňovat.

„Oni dali dohromady vlastně pět gólů, kdežto my jsme své šance neproměnili, což se potvrdilo při obrovské šanci Lukáše Masopusta. Tu by Lukaku s Martínezem proměnili. Oni dají skoro všechno, my až na penaltu nic,“ přiznal kouč Slavie Jindřich Trpišovský. „Je to jako v tenise, tihle kluci září nejvíc v momentě, když přijde tie-break, což ve fotbale znamená koncovku. To dělí světovou špičku od dalších týmů. Inter má útočníky, kteří ty šance promění, my je nemáme. Pořád ale věřím, že takového útočníka taky v zimě najdeme,“ dodal Trpišovský.

Kouč sešívaných však zároveň uvedl, že pokud bude systém bez hrotového útočníka fungovat a góly bude dávat celý tým, neustoupí z něj. „Abyste se v tak těžkých zápasech vyrovnali soupeři, musíte být po všech stránkách komplexní. I hrotový útočník musí být komplexní,“ vysvětloval Trpišovský. „Nechceme se dočkat chvíle, kdy budeme pracovat na hráče, který bude stát vepředu, dá gól, ale zápasy ztratíme. Náš styl je založený na tom, že se dostanou do šance všichni. Věřím ale, že jeden ze čtveřice útočníků bude na jaře efektivní jedničkou.“

Hra sešívaných založená na fyzicky velmi náročném fotbalu s agresivním napadáním soupeře při jeho rozehrávce Slavii udělala v Evropě velké jméno. Chválili ji i trenéři všech tří soupeřů ve skupině Ligy mistrů. „Nesmíme zapomenout, jak tu trpěly Barcelona a Dortmund. Ale věděl jsem, že i proti tak silnému týmu u něj doma si poradíme. Musíme být spokojení a hrdí,“ nechal se slyšet milánský Antonio Conte.

Vedle špatné koncovky se odhalila ještě jedna velká slabina, a to absence Davida Hovorky. Ten se po letních odchodech Michaela Ngadeua a Simona Deliho stal největší jistotou defenzivy Slavie a jeho spolupráce s druhým stoperem Ondřejem Kúdelou fungovala na jedničku.

Když však Hovorka musel v říjnu jít na operaci zkříženého kolenního vazu, zbyla po něm ve hře Slavie proti Interu velká díra. Michal Frydrych sice v poziční hře na Barceloně obstál, proti brejkové dvojici Romelo Lukaku – Lautaro Martínez rychlostně i herně propadl, protože po jeho dvou chybách Inter skóroval. Kdyby je neudělal, měla by Slavia šanci na potřebnou výhru.

„Vůbec jsme nehráli špatně, první poločas výborný, ale bohužel jsme udělali individuální chyby a takový tým to trestá. Nechci to házet na jednoho hráče, jsme jeden tým. Je stejná chyba, když to udělá vzadu Michal Frydrych, jako když neproměníme šanci. Je to týmový sport, jako tým jsme to nezvládli,“ přiznal gólman Ondřej Kolář.

Pokud Slavia najde střelce a zpevní obranu, v příštím roce už nemusí být v Evropě za výsledkového otloukánka.