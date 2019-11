Rasismus na fotbal nepatří, dělal to celý stadion, volá Lukaku po potrestání Slavie

Praha Sám dal jednu branku, další dvě mu videorozhodčí neuznal. Přesto musel belgický útočník Interu Milán Romelo Lukaku řešit místo oslav výhry nepříjemnou zkušenost. V utkání na pražské Slavii na něj totiž domácí fanoušci pokřikovali rasistická hesla. „Stalo se mi to hned dvakrát a není to správné. Jsme v roce 2019, v týmech je plno hráčů různých národností,“ stěžoval si po utkání. A pobídl, aby s tím UEFA začala něco dělat.

Inter ve skupině F Ligy mistrů vyhrál nad pražskou Slavií 3:1 a jeho šance na postup dál žije. Oslavy týmu ale pokazili domácí fanoušci. Ti útočníkovi hostí rasisticky nadávali a podle samotného hráče se nejednalo jen o jednotlivce. „Celý stadion to dělal,“ postěžoval si Lukaku v rozhovoru pro Esporte Interativo.

Vše začalo jeho první brankou, která nakonec ovšem uznána nebyla. Po sérii rasistických hesel odpověděl Lukaku fanouškům po svém, přiložil si prst uchu v gestu, že nadávky slyší. „Už jsem to říkal minule, když jsem byl s reprezentačním týmem. UEFA teď musí ohledně toho jednat, protože tyhle věci na stadionech správné nejsou,“ vzkázal.

Podle něj nejde jen o jeho osobu nebo jiné hráče, zejména to prý ovlivní děti, kteté si budou myslet, že jsou podobné reakce na osoby jiné národnosti normální. „Je špatné, když tak na mě lidé na stadionech reagují, nedává to jejich dětem dobrý příklad,“ řekl útočník.

„Doufám, že s tím UEFA něco udělá, protože to dělal celý stadion, když dal Lautaro první gól. Není to příjemné ani pro ty, kteří zápas sledovali,“ vysvětlil na závěr.

Slavia se za své fanoušky omluvila. „Veškeré projevy rasismu či xenofobie důrazně odsuzujeme, platilo to v minulosti, platí to dnes a bude to platit i do budoucna. Za nenávistný projev několika jednotlivců se omlouváme jak dotčeným hráčům, soupeři, ale i ostatním fanouškům. Toto chování se absolutně neslučuje s hodnotami našeho klubu a ani se základy lidské slušnosti,“ uvedl pro ČTK tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Sám Lukaku se s rasismem potýká takřka denně. Pokřiky na hráče tmavé pleti totiž nejsou v Itálii, kde hraje, ojedinělé. Luciano Passirani, jeden z místních fotbalových expertů, dokonce v televizním vysílání řekl, že Lukaka lze zastavit pouze tak, že mu hodíte deset banánů. Nakonec byl za tento výrok z televize propuštěn.