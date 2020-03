Týden jsem měl horečky. Člověk si to nechce přiznat, říká Vízek, jenž se nakazil koronavirem

Praha Bývalý fotbalový reprezentant Ladislav Vízek se nakazil koronavirem. Pětašedesátiletý olympijský vítěz a člen Klubu ligových kanonýrů byl původně přesvědčen, že nastydl na kole, test u něj ale později odhalil onemocnění COVID-19. Vízek to řekl serveru iSport.cz. Pozitivní nález měla i jeho manželka, jež je ale na rozdíl od někdejšího útočníka bez příznaků.

„Týden jsem byl doma a měl jsem horečky. Žil jsem v domnění, že jsem nastydl. Sem tam se příznaky podobaly koronaviru, jenže člověk si to nechce přiznat,“ líčil Vízek. Když se mu začalo dělat lépe, dozvěděl se, že nákaza byla zjištěna u jeho kamaráda z mariáše. „Načež mi ve středu volala epidemioložka. Okamžitě mě odebrali a druhý den mi přišla smutná zpráva, že jsem pozitivní,“ vyprávěl.

Tvrdí, že nejhorší má za sebou a cítí se lépe. „Nicméně jsem poznal, že pro starší lidi to není žádná sranda. Upřímně mám o ně strach. Mně je pětašedesát, také jsem v ohrožené skupině, ale sportuju, každý den se hýbu. Zřejmě i proto nemám dramatický průběh, asi je na můj konec ještě brzo,“ řekl současný komentátor Deníku Sport.

Úplně fit ještě není. Stále má kašel, léčí se vitamíny. Pochvaloval si ale, že zhubl devět kilogramů. Nemoc by nikomu nepřál. „Není to nic příjemného. Je to jako houpačka, neskutečně protivný bacil. Chvíli je vám dobře, pak zase zle,“ konstatoval.



V České republice je aktuálně 2279 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Nemoci COVID-19 podlehlo devět lidí.