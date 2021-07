Úleva pro Barcu, Messi zůstane. Katalánský velkoklub má přesto potíže

Čtyři nová jména, oficiálně však žádná posila. A hvězdný Argentinec Lionel Messi? Ten má nakonec přece jen zůstat, i když půjde s platem o polovinu dolů. Fotbalovou Barcelonu sužují obrovské finanční trable, které celosvětovou značku dostávají do téměř neřešitelné situace.

S Messim, nebo bez Messiho? To byla nejvíce skloňovaná otázka posledních týdnů na Pyrenejském poloostrově, ale vlastně nejen tam. Jeden z nejslavnějších klubů planety totiž tíží miliardové ztráty a s tím spojené potíže.



„Barcelona v současné chvíli výrazně převyšuje svůj platový strop,“ prohlásil ještě před startem léta šéf španělských profesionálních soutěží (obdoba LFA u nás) Javier Tebas.

Slavný klub nesplňuje finanční předpisy La Ligy, které platí od roku 2013. I proto se v posledních dnech objevilo mnoho spekulací. Jedna z nich zněla: Kapitán, ikona, modla, rekordman (vyberte si) Lionel Messi v týmu svého srdce zůstane, s platem ale půjde kvůli lásce ke katalánské perle až o polovinu dolů.

Jen aby bylo jasno, o jakých částkách je řeč. Dle respektovaného časopisu Forbes je Messi druhým nejbohatším sportovcem uplynulého roku, který si přišel za posledních dvanáct měsíců na platu na 84 milionů eur (dle jiných údajů je jeho roční plat 71 milionů eur).

V případě Barcelony jsou čísla následovná: ještě před dvěma lety vyplácela na platech všech zaměstnanců 671 milionů eur, loni tuto částku snížila na 347 milionů eur (pořád s platem Messiho 71 milionů eur). Nový platový strop pro slavný klub, který se počítá z rozdílu mezi zisky (vstupné a sponzoři) a výdaji, především pak splácení dluhů, je dle rádia Catalunya jen 160 milionů.

To je během dvou let rozdíl 511 milionů eur (13 miliard korun)!

„Messi podepíše na pět let. Očekává se, že do konce týdne Barcelona dořeší své věci ohledně licenčních podmínek v lize. Bude to předehra k oficiálnímu oznámení Messiho smlouvy,“ tvrdí katalánský deník Mundo Deportivo.

To je sice pěkné, ale co dál? Barcelona totiž už v předchozích týdnech přivedla čtyři zajímavé posily. Sergio Agüero, Memphis Depay a Erik García přišli po vypršení smluv zadarmo, Emerson Royal stál devět milionů eur. Oficiálně je však klub stále nezaregistroval. Ač zadarmo, zmíněný trojlístek určitě nebude z kategorie „levné zboží“. Jedna věc je přestupní částka, ta je v tomhle případě nulová. Druhá pak ta, která se schovává pod nenápadným plurálem bonusy. O platu nemluvě.

Byť třeba takový Depay kvůli barcelonské nabídce dle španělských médií přistoupil na třicetiprocentní snížení platu. A podobně se zachoval i Messi. „Leo přijal velmi nízký plat, aby se klub vešel do platového limitu La Ligy,“ tvrdí Mundo Deportivo, který disponuje velmi podrobnými informacemi ze zákulisí týmu.

Jestliže se to potvrdí, socha před Camp Nou argentinskou hvězdu, která v seniorském dresu za jiný tým nikdy nehrála, nejspíše už nemine (pokud to snad hrozilo). Učiní tak podobný krok jako třeba dvojice Gigi Buffon – Pavel Nedvěd, která v těžkých časech (nucený sestup do Serie B) zůstala věrná Juventusu Turín.



Věrné barvám jednoho klubu po celou kariéru pak byly například italské legendy Francesco Totti (AS Řím) a Paulo Maldini (AC Milán).

Pokud Argentinec na slavné adrese skutečně setrvá, můžeme se těšit na další přepisování historických milníků, zvláště když bude mít po svém boku reprezentačního parťáka a kamaráda Agüera. Messi v dresu Barcelony prozatím odehrál 778 utkání, ve kterých nastřílel 672 branek.

V tomto ohledu nemá v katalánském klubu konkurenci, druhý v pořadí César Rodriguez se dostal na číslo 232. Krom toho vyhrál s klubem, do něhož přišel ve třinácti letech, desetkrát ligový titul, čtyřikrát triumfoval v Lize mistrů, šestkrát se stal držitelem Zlatého míče a taktéž šestkrát vyhrál Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra Evropy.

I přes status hrající legendy vzbudila rozruch informace, že ve čtyřiatřiceti letech na něj čeká pětiletý kontrakt. Katalánci ale svého lídra – i přes mnoho spekulací, že klub řídí on, a ne vedení – potřebují. Titul naposledy získali v roce 2019, pohár pro šampiony Evropy pak v sezoně 2014/15.

Nakopne Messiho loajalita slavnou značku k lepším zítřkům? V hospodaření i na hřišti?