V Albánii bral 2400 korun měsíčně, nyní je slávista Olayinka jedním z nejžádanějších hráčů v Česku

Praha Pro Petera Olayinku to bylo těžké rozhodnutí, rozhodl se však zkusit své štěstí v Evropě. Po příchodu do Albánie, kde podepsal poloprofesionální smlouvu s KF Bylis Ballsh na růžích ustláno rozhodně neměl, o šest let později je ale podle webu transfermarkt jedním z nejžádanějších zboží české ligy. „Opustit Nigérii a jít do Albánie bylo těžké rozhodnutí. Bylo tam extrémní chladno, ani jsem s sebou neměl bundu,“ vzpomíná Olayinka.

Peter Olayinka debutoval v dresu Nigérie proti Brazílii v Singapuru. Byl to sice krátký zážitek trvající pouze pár minut, nepřichází však zničehonic. Nigerijský křídelník zaznamenal velmi cennou branku, kterou poslal Slavii do vedení na slavném San Siru proti Interu Milán ve skupinové fázi Ligy mistrů, která nakonec znamenala smolnou remízu 1:1. Velmi dobrým výkonem se Olayinka prezentoval také na hřišti Barcelony, kdy s Janem Bořilem velmi často zatápěli pravé straně Barcelony. Gerard Piqué drží za dres Petera Olayinku. „Olie toho ještě pro Slavii udělá hodně,“ nechal se na začátku této sezony slyšet trenér Jindřich Trpišovský. Peter Olayinka měl po svém příchodu na sobě těžké břemeno. Slavia za něj dala 83 milionů korun, což z něj v té chvíli udělalo nejdražší klubovou posilu v historii klubu. Těžké začátky v Albánii Třiadvacetiletý rychlík svoji cestu za slávou neměl vůbec jednoduchou. Vše začalo na březích jihovýchodní Evropy-konkrétně Albánii.

„Opustit Nigérii a jít do Albánie bylo těžké rozhodnutí. Nejdříve jsem tam podepsal poloprofesionální smlouvu a hrál s dorostenci. Bylo tam extrémní chladno, ani jsem s sebou neměl bundu,“ vzpomíná Olayinka. „Bral jsem 100 dolarů měsíčně (přibližně 2400 korun) po dobu jednoho roku, měl jsem tam tedy i jídlo a ubytování, ale bylo to velmi těžké období. Chtěl jsem dobré peníze, ale zároveň jsem neměl v Nigérii co dělat,“ přiznává rodák z Ibadanu. Po neúspěšných pokusech utéct do Turecka (Olayinka zde údajně kvůli nemoci měl nejhorší fyzické výsledky z celého týmu) se mu naskytla možnost hostování v severokyperském Yenicami Agdelen, kde nejdříve musel odehrát patnáct přátelských utkání, aby byl podepsán.

„Vydělával jsem 2000 dolarů měsíčně (46 tisíc korun), byly to moje první lepší peníze. Tým se snažil vyhrát ligu, takže investoval hodně peněz do posil jako jsem byl já. Po první sezoně jsem ale poprosil agenta, aby mi našel nové působiště, neviděl jsem tam žádný potenciál,“ rekapituluje Olayinka. V prosinci 2015 byl vykoupen belgickým Gentem, kde podepsal smlouvu na tři a půl roku, vinou zranění kolene ale nedostal větší příležitosti, a tak v červenci putoval do pražské Dukly. V 29 utkáních zde Nigerijec nastřílel 6 branek, poté se vrátil zpět do Belgie, kde hostoval v Zulte Waregem. Během července roku 2018 ho koupila Slavia a udělala z něj nejdražší posilu ve své historii, kterou pokořil až příchod Nicolae Stancia. „Každý mladý hráč potřebuje hrát pravidelně a Peteru Olayinkovi pomohl paradoxně odchod Jardy Zmrhala. Do šancí se dostává. Potřebujeme jenom, aby se zklidnil při rozhodování v klíčových situacích. Pozvánka do reprezentace je ukázka jeho kvality,“ hodnotí Jindřich Trpišovský.