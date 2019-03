V reprezentaci se chci udržet, prohlašuje Alex Král. ‚Záleží ale jen na mně‘

PRAHA Překotnou sezonu prožívá fotbalista pražské Slavie Alex Král. Ještě na podzim nastupoval v dresu Teplic, s nimiž se pohyboval zhruba ve středu tabulky, a na evropské poháry nemohl ani pomýšlet. Kdyby mu někdo řekl, že bude za pár týdnů nastupovat proti nejlepším týmům Evropy, asi by jej považoval za blázna.

Jenže v zimním přestupním období změnil Král adresu, žlutý dres Severočechů vyměnil za sešívaný trikot Slavie, kde působil už v dorostu, a rázem se v jeho kariéře změnilo úplně všechno. Hraje s týmem o titul, brankou pomohl k postupu v Evropské lize přes španělskou Sevillu a nyní se dočkal i pozvánky do reprezentačního A týmu, který poměří své síly s Anglií a Brazílií. A to byl ještě blízko angažmá ve francouzském Bordeaux.



„Zažívám jedno z nejlepších období. Je skvělé, že jsem dostal důvěru, je to pro mě obrovská pocta,“ libuje si Král.

Teprve dvacetiletý defenzivní hráč se v zápase s kanárky chtěl potkat se stoperem Davidem Luízem, který na hlavě nosí podobný účes jako on. Jenže jedna z hvězd londýnské Chelsea se v nominaci Brazílie neobjevila. „Velká škoda. Ne že by to byl můj idol, ale má podobnou hřívu jako já, i kvůli tomu by to pro mě bylo zajímavé. Hodně lidí si mě s Luízem spojuje, bylo by fajn ho potkat,“ říká vlasatý rodák z Košic, který ale reprezentuje Česko. Na Luíze si bude muset počkat ještě pár dnů, než se spolu Slavia a Chelsea v půlce dubna utkají ve čtvrtfinále Evropské ligy.

Radost hráčů Slavie z prvního gólu, na snímku Alex Král a Lukáš Masopust. Alex Král (uprostřed) se raduje z vyrovnání na 2:2.

Nyní má stejně v hlavě nejbližší reprezentační duely. „Jsou to dva krásné zápasy. Jeden se bude hrát na stadionu ve Wembley, kde bude úžasná atmosféra, a druhý proti Brazílii u nás doma, kde bude také vyprodáno. Jsem jenom rád, že na sraz jedu a že se s takovými hráči můžu porovnat, pokud samozřejmě dostanu prostor,“ svěřil se Král na webu Slavie.

Na svůj věk ale mladý univerzál, který využívá i služeb mentálního kouče, přemýšlí hodně dopředu. „Tímhle (nominací) pro mě rozhodně nic nekončí a vzhledem k tomu, že už teď dostanu šanci si k tomu, jak se říká, čuchnout, se v reprezentaci budu chtít i udržet. Bude záležet jenom na mně, jaké budu podávat výkony ve Slavii,“ věří si.