VIDEO: Hrdina Coman litoval PSG. Lewandowski usínal s pohárem, zdrcený Neymar se neubránil slzám

Lisabon Jedenáct zápasů, jedenáct výher a impozantní skóre 43:8. Bayern Mnichov v tomto ročníku Ligy mistrů dominoval a v neděli večer se stal historicky prvním týmem, který prošel celou soutěží bez jediného klopýtnutí. Hráči bavorského velkoklubu zvedli „ušatý pohár“ nad hlavu po sedmi letech, finále proti PSG mělo nečekaného hrdinu.

V roce 2018 přemýšlel o konci s fotbalem, brzdily jej vážné a opakované zdravotní problémy. Čtyřiadvacetiletý Kingsley Coman ale těžké momenty překonal, za což jsou mu nyní v Mnichově nesmírně vděční. Během své krátké kariéry získal reprezentant země galského kohouta už dvacet trofejí. V neděli večer přesnou hlavičkou rozhodl lisabonské finále a potěžkal si také pohár pro vítěze Ligy mistrů.

„Je to mimořádný pocit, mám ohromnou radost. Ale trochu mě bolí u srdce,“ přiznal hlavní hrdina utkání. Proč? Coman totiž k fotbalu poprvé přičichl právě v Paříži. Do akademie Saint-Germain nastoupil už v dětství a ve věku šestnácti let, osmi měsíců a čtyř dnů se stal historicky nejmladším fotbalistou, který oblékl dres A-týmu francouzského giganta v nejvyšší domácí soutěži.



„Paříže je mi trochu líto. Mají za sebou skvělou cestu a určitě musíme respektovat, co dokázali. Měli nebezpečné protiútoky. Věděli jsme, že nás nečeká nic snadného. Odehráli skvělý zápas, bylo to báječné finále,“ pokračoval Coman.

Jeho trefa obletěla celý svět. Tedy kromě řady lidí, kteří utkání sledovali přes neoficiální kanály. K poměrně bizarní situaci došlo na jednom z dostupných streamů na platformě YouTube, kde více než jedenáct tisíc fanoušků místo dění z Lisabonu sledovalo tři roky starý souboj obou celků v základní skupině Ligy mistrů. Zda si někdo z nich stačil všimnout, že se v dresu Bayernu prohání Franck Ribéry s Jamesem Rodríguzem a na druhé straně Dani Alvés, zůstává otázkou.

Lepší než Messi a Ronaldo

Mnichovský celek se mohl na cestě za jednou z nejcennějších sportovních trofejí opřít o skvělé výkony několika hráčů. Raketový nástup mezi evropskou elitu předvedl kanadský talent Alphonso Davies, na podzim vyčpělý Thomas Müller působil po příchodu trenéra Flicka jako vyměněný, Serge Gnabry střílel důležité branky a Manuel Neuer především proti PSG dokázal, že ještě nepatří do starého železa. Nad všemi ale vyčníval Robert Lewandowski.

Polský útočník se sice v neděli neprosadil, ale dohromady v této sezoně nasázel pětapadesát gólů. Korunu pro krále střelců získal v Bundeslize, německém poháru i Lize mistrů. Když magazín France Football před měsícem oznámil, že poprvé od roku 1956 nebude vyhlášen držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa, fanoušci se začali bouřit. A nebyli sami, zklamání vyjádřil také Rio Ferdinand.

„Kdybych byl na Lewandowského místě, založil bych petici. Za to, co udělal pro Bayern a na jaké úspěchy s ním dosáhl, si Zlatý míč zaslouží,“ uvedl bývalý skvělý obránce. Nespokojené hlasy sice France Football ke změně názoru nepřesvědčily, dvaatřicetiletý útočník ale pořád může získat ocenění FIFA pro nejlepšího hráče sezony. Mnichovského giganta svými trefami dovedl k treblu, a kdyby letos dostal přednost před Lionelem Messi a Cristianem Ronaldem, nikdo by se nedivil.



Peníze nejsou všechno

Lewandowski si oslavy vytouženého triumfu náležitě užíval. Na svůj instagramový profil dokonce vyvěsil fotku, na níž leží s pohárem v posteli. Naopak Neymar, největší hvězda pařížského týmu, se po závěrečném hvizdu neubránil slzám. Utěšovat jej museli spoluhráči, obránce Bayernu David Alaba a při ceremoniálu také prezident klubu Nasser Al-Khelaifi. Po obdržení stříbrné medaile si brazilská hvězda na pohár pro vítěze alespoň sáhla.

Zklamaného Neymara utěšoval i prezident PSG Nasser Al-Khelaifi.

„Prohry jsou součástí sportu. Dělali jsme všechno, bojovali až do konce. Děkuji za podporu a náklonnost, kterou nám fanoušci vyjádřili. A gratuluji Bayernu,“ řekl Neymar. Opět se tedy ukázalo, že miliardy v klubové pokladně trofeje nevyhrávají. Zatímco nedělní základní jedenáctka vyšla bavorský klub na 121 milionů eur, Paříž jen za útočné trio, v němž nastoupili ještě Kylian Mbappé a Ángel Di María, vysázela o 309 milionů více.



Francouzští šampioni byli blízko, ale mnichovská mašina potvrdila obrovskou formu. Jestli bude v nastoleném trendu pokračovat i v příští sezoně, má se zbytek fotbalové Evropy čeho obávat.