VIDEO: Messi na kolenou. Povedeným manévrem ho obelstil brankář Neapole, italští fanoušci jásali

Neapol Lionel Messi na osmifinálové utkání Ligy mistrů proti Neapoli (1:1) nebude vzpomínat v dobrém. Nejenže argentinský útočník ztrácel hodně míčů a nezapojoval se do úspěšných útočných akcí Barcelony, v prvním poločase ho navíc posadil povedeným manévrem brankář David Ospina na zem a kolumbijský gólman se rázem stal oblíbencem italských fanoušků.

Barcelona v Neapoli podle očekávání většinu času držela míč, ale do koncovky se dlouho vůbec nedostávala a za celý první poločas dokonce nevystřelila mezi tyče.

Nepovedený zápas odehrál útočník Barcelony Lionel Messi. Držitel šesti Zlatých míčů ztratil během utkání patnáctkrát míč, nevytvořil jedinou akci znamenající ohrožení branky Neapole a navíc ho obelstil brankář Neapole David Ospina. Bývalý strážce branky Arsenalu si v 29. minutě vychutnal Messiho, když naznačil přihrávku do strany. Tu se argentinský štírek snažil vystihnout, Ospina ale zvolil jiné řešení a poslal míč Diegovi Demmemu. Messi se snažil rychle změnit směr běhu, nicméně gravitace byla proti a čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů se ocitl na zemi.

Šestý tým italské ligy byl v průběhu zápasu nebezpečnější a po půlhodině otevřel skóre. Firpovi odskočil míč, toho využil Zieliňski, přihrál Mertensovi a ten technickou střelou zpoza vápna překonal Ter Stegena. Belgický reprezentant dal 121. soutěžní gól v dresu Neapole a vyrovnal nejlepšího střelce klubové historie Slováka Hamšíka.



Domácí mohli ještě do pauzy zvýšit, ale Manolas ve 43. minutě špičkou kopačky sklepl míč těsně mimo. Autor vedoucí branky Mertens se hned po přestávce zranil a v 54. minutě musel střídat.

Za další tři minuty lídr španělské ligy srovnal. Semedo si zaběhl za obranu a po jeho přihrávce Griezmann sám před brankou nezaváhal. Hosty pak dvakrát podržel Ter Stegen, který vychytal Insigneho a Callejóna.

Odveta je na programu 18. března. Lídrovi španělské ligy v ní budou chybět vykartovaní záložníci Arturo Vidal a Sergio Busquets. „Když hrajeme jako tým, může se nám dařit. Náš sen na Camp Nou je hrát dál od vlastní branky. Není konec. Bude to těžké, ale půjdeme do toho se snahou vybojovat postup. Pokud proměníme šance, můžeme jít dál,“ prohlásil současný trenér Neapole Gattuso, dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s AC Milán z let 2003 a 2007.