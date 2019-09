VIDEO: Pořadatelé nenašli řidiče sanitky, bolivijský obránce tak jel se zlomeným kotníkem v kufru taxi

Třicetiletý Cuellar byl odnesen z trávníku na nosítkách se zlomeninou kotníku. Přítomní ošetřovatelé ho však nemohl naložit do sanitky. Televizní záběry následně odhalily, že byl rodák ze Santa Cruz de la Sierra odtáhnut až mimo útroby stadionu, kde byl naložen do kufru přistaveného taxíku.

K incidentu došlo během zápasu bolivijské nejvyšší ligy mezi Cueallrovým Oriente Petrolero proti Guabira Sunday.

Remarkable scenes in Bolivia after a player with a broken ankle was forced to take a taxi when the stadium's ambulance driver went missing.



Let's hope he had a good Uber rating...  pic.twitter.com/QzV9PZ4j3R