VIDEO: Sudí v ČFL opět řezali ‚chudáky‘. Uznali gól z ofsajdu, nastavili půlminutu

PRAHA Zbláznili se nebo jim to může být jedno? Po zářezu fotbalistů Živanic v České fotbalové lize a prohlášení jejich šéfa klubu o zaujatosti vůči jeho klubu se čekalo, že si rozhodčí dají po mediální masáži pohov. Jenže sudí ve třetí nejvyšší soutěži zřejmě nemají žádný žaludek nebo jsou prostě nepoučitelní.

V sobotním duelu mezi Litoměřickem a Vyšehradem, který si v minulém kole poradil za přítomnosti médií právě s Živanicemi (3:1), tentokrát novináři chyběli.

Duel však nahrávala kamera domácího týmu, která pořídila záběry, jak někdejší ligový sudí Milan Makovička se svými asistenty na pomezí zařízl domácí mužstvo velice okatým způsobem.

A to se velice hodilo do krámu Vyšehradu, který se udržel na druhém místě. Mužstvo, jehož manažerem je někdejší kontroverzní prvoligový funkcionář Roman Rogoz, se netají s ambicemi vrátit se do druhé nejvyšší soutěže.

Jediný gól utkání vstřelil ve 33. minutě útočník David Čapek. Ten však míč vyražený brankářem dorazil do prázdné brány poté, co stál dva metry za obranou domácího týmu.

Makovička, který musel ofsajd postřehnout i ze svého postavení, však gól skandálně uznal.

To však nebylo vše. Domácímu týmu, který se hnal alespoň za vyrovnáním, nepřiřkl po jasném faulu v pokutovém území v 82. minutě penaltu, navíc nastavil pouhou půlminutu, i když se ve druhém poločase hned pětkrát střídalo.

Zoufalí domácí hráči se kolem Makovičky hned po ukončení zápasu seběhli, jejich nářky jim však nebyly nic platné.

Duchapřítomnost však zachoval místní komentátor, který vtipně tragický výkon rozhodčích oglosoval.

„Skončila nám komedie 14. kola České fotbalové ligy. V hlavní roli pan Milan Makovička, Miroslav Novotný a Michal Urban,“ odkryl komentátor jména všech rozhodčích.

Podívejte se na video z celého zápasu (gól je v čase 45:30):