VIDEO: Urážel Berbra a Peltu, jeho Teplice dohrály na Dukle o devíti. ‚Už se těším, až budu pryč‘

PRAHA Fotbalista Teplic Tomáš Kučera se v hudebním klipu s raperem Ca$hanovou Bulharem s názvem Off Season tvrdě opřel do pražské Sparty a do současného a bývalého šéfa českého fotbalu Romana Berbra a Miroslava Pelty. Výsledek? Podle Kučerova spoluhráče Davida Vaněčka přišla vendeta ze strany svazu v pátečním duelu Teplic na Dukle, který v rámci 16. kola Fortuna ligy Severočeši prohráli 0:1, dohráli zápas o devíti a osm hráčů dostalo žlutou kartu.

„Hraju za Teplice, ne za vyje*anou Spartu, je*u toho Berbra a samozřejmě Peltu,“ rapoval 27letý jihlavský odchovanec s přezdívkou TK27 v hudebním videoklipu.

Střední záložník, který přišel do Teplic před dvěma lety z Plzně, musel kvůli tomuto rýmu na kobereček k teplickému vedení a čeká jej nejspíš i trest od etické komise FAČR, kam se má dostavit v úterý, aby se kál.

„S Tomášem to probral ředitel klubu Petr Hynek a sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Tomáš sám uznal, že to přehnal a omluvil se,“ sdělil ředitel PR a marketingu FK Teplice Martin Kovařík.

Teplický záložník Tomáš Kučera.

Kučera se však na svém Instagramu omluvil jen Spartě a jejím fanouškům, na kritice vedení českého fotbalu však trvá.



„Nejsem jejím fanouškem (Sparty), ale vážím si ji, ostatně jako každého klubu u nás.“

„Bohužel stále žijeme v zemi, kde není zcela běžné vyjádřit svůj názor a spíš se očekává, že každý bude mlčet, aby si někde neudělal nepřátele. Já takovej nejsem a nikdy nebudu.“

„Je mi zle ze zákulisních her v českém fotbale. Škodí mu jak na profesionální, tak na amatérské úrovni,“ uvedl Kučera.

Po zveřejnění tohoto klipu se na severu Čech otevřeně mluvilo o tom, že se bude vedení českého fotbalu Teplickým mstít a to se podle útočníka Severočechů Davida Vaněčka potvrdilo hned v pátečním duelu na Dukle.

Rozhodčí Ondřej Ginzel vyloučil Teplicím dva hráče, osm hráčů odešlo se žlutou kartou a neuznal jim pro domnělý ofsajd vyrovnávací gól.

Podívejte se na klip, v němž učinkoval i Tomáš Kučera:

„Báli jsme se, aby kauza TK27 nezasáhla do našich ligových zápasů. Každý, kdo utkání (s Duklou) viděl, si může udělat obrázek sám. Už se neuvěřitelně těším na svůj přesun do Skotska,“ zmínil Vaněček svůj zimní přesun do skotského Hearts of Midlothian.

„Přijde mi, že tamní zápasy jsou řízené férově a že tam není k vidění to, co se stalo na Julisce,“ doplnil razantně Vaněček na svém Instagramu.



Zdá se tak, že vedle Kučery a Teplic bude brzy potrestán i Vaněček...