Vysoká pokuta a podmínečně zavřená tribuna. Plzeň pyká za výtržnosti diváků

Utkání se hrálo 14. března, Plzeň postoupila do čtvrtfinále po penaltovém rozstřelu, přičemž obě utkání skončila bezbrankovou remízou.

Během duelu ve Štruncových sadech část diváků z tribuny za bránou, kam chodí skalní a nejhlasitější fanoušci, vhazovala na hřiště předměty. Hostující brankář Jérémy Frick byl zasažen kelímkem, což disciplinární komise UEFA následně tvrdě trestala.

Brankář Servette Jérémy Frick během utkání s Plzní.

Podle Viktorie se jedná o čin tří diváků.

„Podobné chování je naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, nelze ho žádným způsobem omluvit. Chceme dát jasně najevo, že tyto činy na náš stadion nepatří a nebudeme je tolerovat. Poškozuje to celý klub a všechny slušné fanoušky, kterých je na tribunách po celém stadionu drtivá většina,“ zlobil se plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

„Od našich fanoušků jsme zaznamenali zpětnou vazbu a všichni toto jednání odsoudili a nechápali ho. Apelujeme tedy znovu na všechny, aby nám v této činnosti byli nápomocni a podmínka zůstala jen na papíře a už jsme nikdy nemuseli řešit uzavírání tribun či celého stadionu. Nehledě na to, že vysokou sumu za pokutu by mohl klub investovat smysluplněji například do rozvoje mládeže,“ poznamenal mluvčí Hanzlík.

Plzeň prožívá výsledkově nejúspěšnější pohárovou sezonu v historii, byť působí v Konferenční lize, což je výkonnostně i co se týče finančních odměn až třetí soutěž za Ligou mistrů a Evropskou ligou. Poprvé však postoupila mezi nejlepších osm týmů. V boji o semifinále ji čeká Fiorentina.

„Neumím si vůbec představit, že bychom se při takto velkých zápasech museli obejít bez části publika. Vždyť to, že jsme se dostali takhle daleko, je naše společná zásluha, naši fanoušci na tom mají obrovský podíl. Vždy za námi stáli a byli nám oporou. Věřím, že se nic podobného nebude opakovat,“ prohlásil plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

V současné pohárové byli potrestáni i pražští Bohemians 1905 za chování fanoušků v předkole s Bodö/Glimt. Za nevhodné pokřiky, použití pyrotechniky a blokování schodiště a východů na tribunách dostali pokutu celkem 570 tisíc korun.

Slavia je v podmínce, přijde další trest?

Slavia v listopadu po vítězném zápase Evropské ligy s AS Řím zaplatila dokonce 2,23 milionu korun, což je nejvyšší pokuta, kterou od UEFA dostala. Disciplinární komise jí vyčetla blokování schodiště a východů, použití pyrotechniky na tribuně Sever, provokativní a urážlivá hesla na tribunách a vhazování předmětů na hrací plochu.

Právě tribuna Sever je nyní v dvouleté podmínce. Před týdnem v neúspěšné osmifinálové odvetě proti AC Milán vhazovali příznivci Pražanů kelímky a předměty na hrací plochu a švédský sudí Glenn Nyberg musel řešit situaci s pořadateli i s kapitánem Lukášem Provodem, který domlouval domácím fanouškům. UEFA ale zápas na aktuální seznam s tresty z posledního hracího týdne nezařadila.

SK Slavia Praha @slaviaofficial ℹ️ Všichni, kteří v domácím utkání proti AC Milán vhodili na hrací plochu kelímek nebo jiný předmět, se mohou do pondělí 25. března 2024 přihlásit na e-mail slo@slavia.cz a svůj přečin si odpracovat cestou veřejných prací pro klub.



➡️ https://t.co/pD24rQvIJe https://t.co/H6ZEK331XZ oblíbit odpovědět

Slavia přesto po neukázněných fanoušcích pátrá, sami se můžou přihlásit do pondělí 25. března. Svůj přečin by pak odčili v rámci veřejných prací pro klub.

„V případě neohlášení svého přečinu budou ti, které klub ztotožní, potrestáni v souladu s návštěvním řádem Fortuna Areny – Edenu finanční pokutou ve výši až 50 000 korun a zákazem vstupu na fotbalová utkání ve Fortuna Areně – Edenu v délce trvání až dvou let,“ pohrozila Slavia na svém webu.