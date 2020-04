Vydělává balík, ale vojna ho nemine. Son si o vynucené pauze projde vojenským výcvikem

Praha Za týden si vydělá necelých pět miliónů korun, na sociálních sítích má téměř čtyři milióny sledujících a patří mezi největší fotbalové hvězdy současnosti. I přesto se nevyhne povinné vojenské službě. Heung-Min Son si v době koronavirové pandemie odskočí od profese elitního střelce Premier League, aby splnil tři týdny základního vojenského výcviku v jihokorejské armádě.

Když v roce 2014 ovládla fotbalová reprezentace Jižní Koreji Asijské hry, celý tým se vyhnul povinnému vojenskému výcviku. Heung-Min Son u toho však nebyl. Leverkusen tehdy totiž využil výsostného práva a svůj klenot na hry nepustil.

O čtyři roky později už jásal i Heung-Min. „Jsme ke zlatu tak blízko,“ zářil snajpr Tottenhamu, jenž se mezi střelce v dresu Kohoutů zapsal už třiaosmdesátkrát, po vítězném semifinále s Vietnamem (3:1). Po vydařeném finále (výhra v prodloužení nad Japonskem 3:1) mohla jeho radost propuknout naplno.

Son Heung-min slaví svou branku do sítě Norwiche.

Podle korejských zákonů totiž musí každý muž absolvovat 21 měsíců na vojně předtím, než dovrší 28 let věku. A vzhledem k tomu, že Son to léto oslavil šestadvacáté narozeniny, moc času mu nezbývalo.



Díky zlatu z turnaje, na kterém, nebýt duchapřítomnosti Tottenhamu, nemusel vůbec startovat, jelikož nespadá pod oficiální kalendář soutěží FIFA, se Son vyhnul téměř dvou rokům v armádě. Místo nich stačí korejskému kapitánovi splnit přibližně 500 hodin veřejně prospěšné práce a základní vojenský výcvik.

Ten trvá měsíc, a tak se Heung-Min rozhodl, že jej podstoupí nyní. Premier League je totiž kvůli koronavirové pandemii minimálně do konce dubna pozastavena. Útočník Spurs se tak minulý týden vydal do Soulu, aby se hlásil v armádě. Nástup k výcviku však komplikuje zranění, které si Son přivodil v duelu s Aston Villou.



V něm “Sonny“ dokázal vstřelit dvě branky a svému týmu pomoci k důležitým třem bodům, přestože v první minutě utrpěl zlomeninu pravé ruky, s níž musel následně podstoupit operaci.

Son Heung-min v dresu Spurs.

Pokud se však vše podaří, výcvik by měl Sonovi začít 20. dubna na ostrově Jeju. Do té doby bude muset útočník Tottenhamu vydržet v karanténě, do které se dostal už podruhé v krátké době. (Kvůli cestování z Koreji do Velké Británie a teď naopak)



V případě, že by se fotbal na Ostrovech rozběhl v průběhu Sonova výcviku, měl by ho jeden z nejlepších sportovců v historii Jižní Koreji možnost přerušit a dokončit později.