Vzít těm, co berou 20 tisíc liber ročně, nebo 10krát tolik týdně? Premier League se bojí sáhnout hvězdám na platy

Londýn Zatímco fotbalové hvězdy z celého světa dělají štědrá gesta a dobrovolně přistupují na snížení platu, v Anglii se tak zatím nestalo. Naopak.

Na ostrovech se rozjely na toto téma hodně ostré debaty. Fotbalisté zde totiž mají mzdy pevně dané smlouvami, a pokud by jim přišlo méně, mohli by se soudit a díky tomu opustit klub zadarmo.



Většina klubů sice už své hráče o souhlas se snížením mezd požádala. Najít společné řešení se zatím podařilo Birminghamu a Leedsu, který dokonce hraje až ve druhé nejvyšší lize. Tím řešením je odložení výplat.

Nejbohatší celky z předních míst tabulky?

Ti se ze strachu o ztrátu hvězd raději rozhodli šetřit na zaměstnancích. Právě to zarazilo i anglického sloupkaře z MailOnline Pierse Morgana:

„Je urážlivé, aby jakýkoliv klub právě teď snižoval platy zaměstnancům, a ne extravagantně placeným hráčům. O plat totiž přijdou ti, kteří berou 20 tisíc liber (600 tisíc korun) ročně a ne ti s 200 tisíci liber (6 miliony korun) týdně.“

Předseda britské vládní komise pro sport, média a kulturu Julian Knight dokonce pohrozil anglickým fotbalovým klubům mimořádnou daní. „Dostali jsme se do nechutné situace, kdy vrcholoví fotbalisté nepracují a berou stovky a tisíce liber každý týden, zatímco zaměstnanci, kteří drží klub v chodu, přicházejí o peníze,“ citovala ho agentura Reuters Knighta, který už na problém upozornil ministra financí Rishiho Sunaka. „Když Premier Legue tuhle krizi nevyřeší, tak musí zakročit vláda a uvalit na kluby takovou daň, aby se peníze dostaly zpět k těm, kteří byli zasaženi nejvíc,“ přidal.

Trnem v oku anglických fanoušků se stal Tottenham. Osmý nejbohatší klub světa se rozhodl snížit plat 550 zaměstnancům, zatímco jejich šéf Daniel Levy bere 7 milionů liber ročně a nejlépe placený hráč Harry Kane 200 tisíc liber měsíčně. A to i nyní.

Novináři z DailyMail pak vypočítali, že by stačilo, kdyby si všichni hráči Tottenhamu snížili výplatu o pouhých 2,77 procenta, aby pokryli roční plat všem 550 zaměstnancům, kterých se škrty dotkly.

Za všemi dohady ovšem stojí zejména jeden muž. Gordon Taylor, šéf Asociace profesionálních fotbalistů, údajně hvězdné hráče přesvědčuje, aby na nabídky svých klubů nepřistupovali.

„Nechceme jenom, aby někdo využíval krize ke svým cílům. Žádost o odklad mezd musí být realistická a smysluplná. Hráči musí myslet na své vlastní blaho,“ vysvětlil. On sám přitom bere 2,2 milionu liber (68 milionů korun) ročně, a to dokonce i rok poté, co veřejně oznámil rezignaci na svůj post.

V Anglii se však najdou i ti, kteří se snaží jít příkladem. Čelní představitelé Bournemouthu v čele s trenérem Eddiem Howem se dobrovolně vzdali části svého platu. Kluboví zaměstnanci, kteří momentálně musejí vyžít s 80 % svého platu, tak od nich dostanou zbývajících 20 %.

„Blaho našich zaměstnanců, příznivců, místních komunit a všech lidí na celém světě má mnohem větší význam než fotbalové zápasy,“ vysvětlil Bournemouth v prohlášení.

V Anglii právě probíhají vášnivé debaty mezi hráčskou unií a vedením anglického fotbalu. Zatím se jim však na žádném kompromisu domluvit nepodařilo.

Ve hře jsou tak momentálně dvě varianty – buď hráčům sníží plat, nebo jim mzdy odloží a pošlou až později.