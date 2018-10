Vyhodí United Mourinha za nejhorší start do Premier League za posledních 29 let?

MANCHESTER/PRAHA Portugalský trenér José Mourinho se netěší ve svém Manchesteru United velké oblibě. Částečně za to mohou i bídné výsledky, které znamenají až desáté místo v Premier League. Fanoušci mu nevěří, Paula Pogbu zbavil kapitánské pásky a hlasitě se uvažuje o jeho výměně.

United nevyhráli ve čtyřech utkách za sebou. Nejprve doma remizovali s Wolverhamptonem, na což navázali vypadnutím z Carabao Cupu proti Derby (taktéž před vlastními příznivci). Následovala porážka 1:3 s West Hamem, následovaná „zatím“ poslední ztrátou v Lize mistrů. Domácí remíza s Valencií byla jen další fackou fanouškům.

Dokonce i legenda United Paul Scholes se nechal slyšet, že jej překvapilo, že manažer ustál porážku s West Hamem a nebyl propuštěn. Manchester totiž do ligové soutěže odstartoval nejhůře za posledních 29 let, za tu dobu se mu vyrovnal jen počin Davida Moyese v sezóně 2013-2014. Deset bodů po sedmi zápasech opravdu není nic, čím by se mohli Rudí ďáblové chlubit.

Podobně jako prozatímní 10. místo.



Pochopitelně se spekuluje o vyhazovu portugalského kouče a jeho možných nástupcích. Mluvilo se například o Zinedinu Zidanovi, jenž naposledy vedl Real Madrid. Dále sázkové kanceláře zmiňují Mauricia Pochettina (nyní Tottenham), Brendana Rodgerse (Celtic Glasgow) nebo Antonia Conteho (extrenér Chelsea).

Nejdražší hráč je největším problémem

Dalším problémem Josého Mourinha je vlastní exkapitán Paul Pogba, se kterým podle anglických médií Portugalec nikdy neměl dobré vztahy. Hráč za 94,5 milionu liber (dnes 2,75 miliardy korun) do Manchesteru přestoupil z Juventusu. Prý si ho dokonce samotný Mourinho vyžádal.

Jenže odkud do Turína dorazil?

V roce 2012 tam odešel právě z Manchesteru United, a to za 800 tisíc liber (23,2 milionu korun). Důvodem byly tragické vztahy s Pogbovým agentem Minem Raiolou.

Hráč Manchesteru United Paul Pogba během zápasu proti Wolverhamptonu.

Mourinho nebyl spokojen už se samotným oznámením přestupu francouzského fotbalisty. Ten byl oznámen řadou videí, z nichž byl dle britských médií Portugalec znechucen. „Cítil, že žádný hráč by neměl být postaven výše, než stojí klub. Celé to přestavení ho neoslovilo,“ řekl britským médiím zdroj zevnitř klubu.



Poslední kapkou ve vztahu obou jedinců byl zápas Carabao Cupu proti Derby County, v němž zůstal Pogba jen na tribuně. Místo odpočinku a pozorného sledování zápasu se francouzský fotbalista raději věnoval natáčení videí, v nichž se prakticky ani nezajímal o dění na trávníku.

To nenesli dobře ani někteří fandové. „Proč se směje, když jsme prohráli? Vyhoďte ho!“ napsal jeden z nich na sociální síť Twitter. „To je zatraceně trapné. Právě jsme vypadli a on se posmívá na sociálních sítích svému trenérovi. Ztratil můj úctu,“ napsal jiný.

Právě podle legendárního trenéra United Alexe Fergusona si Rudí ďáblové podepsali rozsudek smrti, když začali v roce 2016 jednat s hráčovým agentem Minem Raiolou o návratu Pogby do United. Jeho výkony a výroky zatím spíše nahrávají tomu, že v zimě anglické město opustí podruhé.

Můžou dva týdny volna United pomoci?

Mourinho ale může děkovat časovému rozvrhu, protože teď bude mít čas věnovat se jen kabině. Manchester čeká v sobotu zápas s Newcastlem, na který naštěstí navazuje reprezentační pauza. Portugalskému trenérovi sice nezůstane mnoho hráčů, protože většina z nich odjede reprezentovat, nicméně i tak by měla tato přestávka vyčistit vzduch v kabině United.

Což je přesně to, co současný desátý celek Premier League nejvíce potřebuje.