Výročí kung-fu kopu. Před 25 lety sejmul Cantona fanouška v hledišti

V reprezentaci dal 20 gólů, stal se mistrem Evropy do 21 let, během pěti let vyhrál čtyřikrát Premier League, dva FA Cupy a získal neskutečné množství individuálních ocenění. Přesto si fanoušci pamatují Francouze Erica Cantonu z úplně jiného důvodu. Přesně před pětadvaceti lety ho totiž vyprovokoval soupeřův fanoušek, tak ho sejmul kung-fu kopem.

Kontroverzní Platini zpět na scéně? Světová hráčská unie Fifpro využití jeho služeb popřela Dnes třiapadesátiletý herec byl jedním z nejlepších fotbalistů historie. Jenže své kvality často zastíraly jeho četné excesy. A že jich měl Canton na svém účtě několik, což způsobilo, že v žádném týmu nevydržel dlouho. Nerad se podřizoval a dával to jasně najevo. Na jednu věc byl ale extrémně háklivý - na rasismus.

Sám Cantona pocházel z rodiny, která musela ze strachu o život emigrovat ze Španělska do Francie. A rasistická hesla pro něj byla jako rudý hadr pro býka. To přesně před pětadvaceti lety zjistil a Mattheo Simmons. Chuligán a příznivec radikálně pravicových stran si pro své urážky tentokrát vybral špatnou oběť. 26. ledna 1995 probíhal zápas mezi Crystal Palace a Manchesterem United. Ke konci zápasu dostala francouzká hvězda hostí červenou kartu a po dohadách se sudím se pomalu, ale jistě odebírala do kabiny. Jenže cestou tam musela změnit plány. Úplně dopředu hlediště se totiž prodral rozvášněný Simmons a na odcházejícího hráče hostí zařval: „Vrať se zpátky do Francie, ty francouzský srá*i!“ Slova, která Cantona postřehl, způsobila scénu jako z akčního filmu. Čtyřnásobný vítěz Premier League se totiž rozeběhl a fanouška domácích srazil kung-fu kopem. Hned bylo jasné, že se na tenhle výstřelek jen tak nezapomene. Video obletělo svět neskutečnou rychlostí a ještě dnes, po pětadvaceti letech, se na něj nejen ve fotbalových kruzích vzpomíná. Cantona za to tehdy musel až k civilnímu soudu, kde dostal dokonce dva týdny vězení. Tam nakonec nastoupit nemusel, trest byl zmírněn na 120 hodin prospěšných prací a musel zaplatit tučnou pokutu. Kromě toho přišel na třičtvrtě roku o fotbal. Přesto na incident vzpomíná rád. „Můj nejlepší moment? Měl jsou spoustu dobrých momentů, ale nejraději mám ten, kdy jsem nakopl chuligána,“ prozradil o šest let později v dokumentu BBC.