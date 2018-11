Za tenhle loket by ho ocenili i v bojových sportech, Ramos zlomil Havlovi nos

PLZEŇ/PRAHA Když po hodině hry střídal, tisíce fanoušků pískalo, nadávalo, spílalo. Fotbalista Sergio Ramos, ikona Realu Madrid, si plzeňské publikum znepřátelil surovým zákrokem na Milana Havla. Faulem, který řeší celý svět, po němž byl hráč Viktorie hospitalizován s lehkým otřesem mozku a zlomeným nosem.

Vyjádření Milana Havla z webu Viktorie: „Ještě večer mi od něj přišla sms. Omluvu přijímám, nic mu nezazlívám. Takové věci se občas ve fotbale stávají. Není to nic hrozného, věřím, že brzy budu v pořádku. A děkuju všem fanouškům, kteří mně poslali řadu povzbuzujících zpráv.“

Že Real ve čtvrtém kole Ligy mistrů v Plzni vyhrál 5:0, nikoho moc nevzrušuje. Zato zákrok Ramose se probírá všude. Jako by se fotbal vůbec nehrál.

Například ve studiu britské televize BT Spor, která vysílá Champions League i Premier League, někdejší výborný útočník Chris Sutton španělského stopera ostře kritizoval. „Měl by dodatečně dostat trest.“

Ve 13. minutě se Havel hnal na bránu Realu, křižující Ramos mu míč sebral, jenže když se míjeli, loket mu vyletěl nepřirozeně vysoko a plzeňského záložníka zasáhl do nosu.

Ten klesl na kolena, z nosu mu crčela krev.

Ramos, s nevinným výrazem ve tváři, se nad ním skláněl, omlouval se mu a rozhodčímu Aytekinovi, který zákrok vůbec neodpískal, ukazoval, že protivníka zřejmě nechtěně zasáhl ramenem.

Havel ještě přes dvacet minut hrál, ale krátce před poločasem se nechal vystřídat.

„Fotbal je kontaktní sport, někdy dochází i k věcem, kdy to někdo odnese,“ řekl shovívavě plzeňský kouč Pavel Vrba a místo odnese použil expresivní výraz. „Vyplynulo to ze hry, aspoň doufám, že nešlo o úmysl. Ale Havlis byl po tom otřesený.“

Zákrok Ramose pochopitelně viděly televizní kamery:

Jen sám Sergio Ramos ví, jestli to „vyplynulo ze hry“, nebo chtěl Havlovi od cesty naložit. Po zápase šel za Havlem do kabiny, aby se mu znovu osobně omluvil.

„Ale nebyl tam, tak jsem mu aspoň poslal zprávu. Nechtěl jsem, nebyl v tom v žádném případě úmysl,“ vykládal po zápase v mixzóně španělským novinářům.

„Vždycky se snažím pro Real odvést to nejlepší a nikdy nejdu do zápasu s tím, abych soupeři ublížil. Těm, kteří mě kritizují, odpovídat nebudu. Mám to štěstí, že můžu mluvit svými výkony na hřišti.“

Ještě než výprava nejslavnějšího klubu světa odletěla z Česka do Madridu, Sergio Ramos si vzal do ruky telefon a na svůj twitterový účet znovu napsal omluvná slova.

„Ve fotbale se člověk pořád učí. Vím, že jsem dnes večer do toho souboje takhle chodit neměl. Milane, nechtěl jsem tě zranit. Brzy se uzdrav.“

Sergio Ramos je raubíř s andělskou tváří. Světový obránce, který dal v soutěžních zápasech přes osmdesát branek. Ale během kariéry nasbíral také 275 karet. Když hraje El Clásico, můžete si vsadit, že bude vyloučen.

Být v Lize mistrů videoasistent, možná by Sergio Ramos v Plzni nedohrál.