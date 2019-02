Záhřeb proti Plzni. Stále jsem v karanténě, zápas budu sledovat z Bosny, říká boss Dinama Mamič

záhřeb Fotbalisté Plzně ve čtvrtek v Evropské lize nastoupí na hřišti GNK Dinamo Zagreb. Za chorvatským klubem stojí boss Zdravko Mamič, který se nyní ukrývá v Bosně a Hercegovině. LN ze svého azylu poskytl exkluzivní rozhovor.

Záhřebský stadion Maksimir zažil v květnu roku 1990 jednu z nejkrvavějších fotbalových bitev v historii, kdy se střety mezi chorvatskými a srbskými chuligány, z nichž mnozí sloužili v armádě, přenesly do ulic chorvatské metropole. Dodnes se má za to, že osudný zápas na Maksimiru vyostřil nacionální vášně uvnitř bývalé Jugoslávie a nemalou jiskrou zažehl krvavou válku. Ve čtvrtek na legendárním balkánském stadionu krev nepoteče, i tak ale čeká místní arénu tvrdý boj. Na trávník vyběhnou hráči plzeňské Viktorie, kteří před bouřlivým publikem budou usilovat o postup do dalšího kola Evropské ligy proti domácímu Dinamu Zagreb.

Přestože Maksimir hlásí vyprodáno, jeden muž bude na stadionu chybět. A to zrovna ten nejdůležitější. Je jím bývalý prezident klubu a mýtická postava balkánského fotbalu Zdravko Mamič. Jedna z nejkontroverznějších postav této části Evropy, která do značné míry stojí za historickým úspěchem chorvatské reprezentace na loňském stříbrném mistrovství světa v Rusku, se kvůli problémům s chorvatskou justicí ukrývá v Bosně a Hercegovině. Reportérům LN se loni v září podařilo za Mamičem vypravit a zmapovat jeho bosenský azyl. S podnikatelem, který s médii téměř nekomunikuje, se nám podařilo spojit i nyní. První zápas, který Plzeň doma vyhrála 2:1, Mamič sledoval v hotelu Villa Regina v mariánském poutním městě Medžugorje. Jeho pozornosti pochopitelně neunikne ani odveta na Maksimiru, kde zná každou píď.

Letos ho soud nepravomocně poslal do vězení, ale den před verdiktem Mamič uprchl do Medžugorje.

„Zápasy musím sledovat bohužel odsud z Medžugorje. Navštíví mě moji kamarádi. Stále jsem v karanténě a čekám na odvolací soud, na který se usilovně připravuji,“ vzkázal LN bývalý prezident Dinama Zagreb. V České republice byl naposledy v říjnu roku 2008, kdy jeho Dinamo hrálo v Praze proti Spartě (zápas skončil 3:3). Tehdy v dresu chorvatského klubu vyběhly i pozdější hvězdy chorvatské kopané – Dejan Lovren hrající dnes za Liverpool, a Mario Mandžukič, momentálně ve službách Juventusu Turín. „Jsem v neustálém spojení s hráči i realizačním týmem. Když naši hráči letěli do Česka, před odletem i před zápasem jsem byl s týmem ve spojení,“ popisuje Mamič. Jeho životní cesta, která jej dovedla do dvoutisícového bosenského městečka, kam každý rok proudí desítky tisíc křesťanských poutníků, je nebezpečně klikatá. Ostatně před rokem a půl ho postřelili do nohy dva maskovaní útočníci, dnes jej pak v bosenském hotelovém úkrytu musejí hlídat bodyguardi.



Politici mě ničí

Bosensko-chorvatský podnikatel a někdejší sportovní agent zbohatl v období chorvatské války za nezávislost (1991–1995), kdy zprivatizoval dřevařský podnik Česma Wood Industry. Má chorvatský i bosenský pas. Do roku 2016 oficiálně řídil nejúspěšnější chorvatský klub Dinamo Záhřeb, kde buď jako hráč, či manažer střídavě působil od počátku 70. let. Úspěšná chorvatská reprezentace se při svém tažení na šampionátu v Rusku opírala zejména o hráče, kteří prošli záhřebským Dinamem. Celkem jich bylo 14! Jak LN ukázaly ve své srpnové reportáži, Dinamo se stalo továrnou na talenty, které jezdí „skautovat“ fotbaloví agenti z předních evropských klubů. Mamič je nejen v Dinamu považovaný za otce tohoto úspěchu. Jeho příběh však utrpěl jedno velké „ale“.

V červnu 2017 poslal soud Mamiče nepravomocně na šest a půl roku do vězení za daňové úniky a zpronevěru. Podle vyšetřovatelů měl tunelovat „své“ Dinamo. „Klub, respektive stát jsem neochudil ani nepoškodil o jediné euro. Správní rada Dinama přinesla analýzu se závěrem, že klub žádnou škodu neeviduje,“ řekl našemu deníku Mamič. Případ je extrémně sledovaný i proto, že v něm uvízl nejslavnější chorvatský a nejlepší světový fotbalista letošního roku Luka Modrič. Detektivové se zajímali mimo jiné o peníze, které Dinamo Záhřeb vyfasovalo za Modričův přestup do Tottenhamu Hotspur v roce 2008.



Modrič však v průběhu vyšetřování pozměnil svou výpověď a byl obviněn z křivé výpovědi. Ještě v době, kdy v létě vedl coby kapitán Chorvaty ve finále mistrovství světa proti Francii, mu hrozilo až pět let vězení. Loni v říjnu však soud v Záhřebu jeho stíhání zrušil. Zpět ale k Mamičovi. Aby nemohl tlačit na záhřebské soudce, jeho případ byl raději přidělen soudu do Osijeku poblíž srbských a maďarských hranic. I to ukazuje, jak mocnou pozici si Mamič v Chorvatsku vybudoval. Den před vynesením rozsudku Mamič z Chorvatska utekl právě do Medžugorje, kde se dodnes ukrývá. Byl na něj vydán mezinárodní zatykač, bosenský soud však odmítl jeho vydání do Chorvatska. Mamič tento atak přičítá změně politických poměrů. Má za to, že vyšetřování a soud probíhají na zakázku, jejímž cílem je zničit ho, odstavit a zbavit politického vlivu. „Jsem absolutně přesvědčený, že útok souvisel s politickým zájmem chorvatských elit mě zničit. Vím, kdo si útok objednal a kdo střílel. Tragické je, že chorvatský stát neudělal nic pro to, aby pokus o mé zabití vyšetřil,“ podává Mamič svůj pohled na věc.

Bůh mě tu chtěl

Mamič během své „dinamácké“ éry nechvalně proslul svým negativním a leckdy vulgárním vystupováním vůči žurnalistům. Po svém úprku s novináři téměř nekomunikuje. Sejít se s reportéry ze západní či centrální Evropy je v jeho případě ojedinělost. Mamič loni v září redaktory LN přivítal ve „svém“ medžugorském hotelu, který využívá i jako pracovní místo. Přijímá tu hosty, řeší byznys, svou kauzu či chod Dinama Záhřeb. Nepochybně tam bude sledovat i zápas s Plzní. Místnost tehdy po celou dobu interview bedlivě střežilo pět ozbrojených hlídačů. Zdi jeho „terénní“ kanceláře zdobí desítky fotografií s hráči, jugoslávskými politiky či duchovními. Nechybí ani zdravice od bývalého papeže Benedikta XVI., strop zkrášlují mariánské symboly. Několikrát v týdnu chodí na několikakilometrové procházky, na kterých prý medituje a sbírá sílu pro svůj návrat. Mamič je přesvědčen, že do vězení nepůjde a opět stane v čele svého milovaného záhřebského klubu. Věří, že v Medžugorji se neocitl náhodou.

„Když jsem se dozvěděl, že nebudu mít spravedlivý proces, byl jsem rozhodnutý jít do Bosny. Když přemýšlím nad tím, proč konkrétně do Medžugorje, myslím, že to byla boží nápověda, že to tak chtěl sám Bůh. Symbol Marie a celý mariánský odkaz tohoto města pro mě znamenají hodně,“ říká jedna z nejrozporuplnějších postav současného Balkánu. Postav, které na Maksimiru, kde mu nikdo neřekne jinak než Prezident, bude chybět i ve čtvrtek při líté bitvě jeho milovaného Dinama s českým šampionem.