Zhubni, slyšel prý Lukaku po podpisu v Interu Milán. Kvůli nadváze vynechá úvodní zápas Serie A

Milán Premiéra útočníka Romela Lukaka v Serii A v dresu Interu Milán by mohla být opožděná. Podle zpráv italských médií hrozí belgickému fotbalistovi neúčast v prvním utkání sezony kvůli nadměrné tloušťce.

Inter Milán příští týden vstoupí do nového ročníku italské Serie A, síly změří s celkem Lecce. Romelu Lukaku přišel do Interu z Manchesteru United před deseti dny za 80 milionů eur (přibližně 2 miliardy korun). V přípravě nehrál, oficiálně to bylo zdůvodněno zraněním.

Podle italských médií však Belgičan aktuálně váží 104 kilogramů. A je totálně bez formy. Slavný italský velkoklub tak aktuálně požaduje po rodákovi z Antverp, aby se dostal na váhu pod 100 kilogramů. Lukaku navíc dostal od Nerazzurri individuální tréninkový plán s přísnou dietou.

Už v Manchesteru United měl Lukaku problémy s nadváhou, sám se k nim dokonce přiznal a snažil se je řešit posilováním. Jeho počínání se ale nelíbilo bývalé hvězdě Reds Garymu Nevillovi.

Romelu Lukaku when asked which Italian dishes he's tried so far



"Salad" pic.twitter.com/T1Am0yJNXr — Coral (@Coral) August 13, 2019

„Romelu sám přiznal, že má nadváhu. To by rozhodně vrcholový sportovec mít neměl. Jeho neprofesionální chování by mohlo být nakažlivé pro ostatní hráče,“ kritizoval ho Neville.



Nový trenér Interu Antonio Conte nyní musí doufat, že se dá Lukaku brzo do ideální kondice. Delší dobu trucující Argentinec Mauro Icardi totiž stále nemůže s vedením najít společnou řeč a dalšími variantami jsou už pouze nezkušení mladíčci...