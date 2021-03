Zlobu vyostřují „fanoušci“. Slavia říká rasismu jasné ne, někteří ultras ale stejný názor nemají

Praha Skandál okolo duelu Rangers–Slavia pokračuje. Část sešívaných příznivců urážela Kamaru, jemuž na ostrovech vyjadřují podporu.

Na neděli 21. března připadl Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace a fotbalová Slavia k tomu natočila speciální video. „Rasismus nepatří ani do fotbalu, ani do společnosti a nesmí mít místo nikde v našich životech. Jakékoli jeho formy jsou nepřijatelné,“ prohlásil za celé mužstvo kapitán Jan Bořil. „My jsme Slavia, tým hráčů z jedenácti zemí a tří kontinentů, a říkáme rasismu jasné ne.“ Ostatní hráči se poté v prostřizích přidali.

Je to v době, kdy Slavia čelí obvinění z rasismu od soupeře, kterého v týdnu vyřadila v osmifinále Evropské ligy.

Extrémně vypjatý duel

Finský záložník tmavé pleti Glen Kamara ze skotského Rangers FC po vyhroceném závěru čtvrteční odvety nařkl slávistického obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické nadávky. „Přišel ke mně, zakryl si ústa, naklonil se k mému uchu a pronesl: ‚You are fuc...g monkey, you know you are‘ (Jsi z...aná opice, ty víš, že jsi),“ uvedl Kamara ve svém prvním prohlášení po incidentu, v němž několikrát zkomolil Kúdelovo jméno.

Údajná rasistická slova podle záložníka Rangers slyšel i spoluhráč Bongani Zungu.

Kúdela krátce po zápase přiznal, že použil vulgární nadávku You are fu...ing guy (Jsi z...aný chlápek). Rasismus odmítl. „Bylo to řečeno v emocích po těch dvou červených kartách a několika brutálních zákrocích soupeře. Ale naprosto odmítám rasismus,“ prohlásil Kúdela.

„Kúdela lže,“ trval si na svém Kamara.

„Možná ruce před ústy vzbuzují spekulace, ale já to dělám na hřišti automaticky. Podívejte se na jiné zápasy, je to běžná praxe v komunikaci se spoluhráči, trenéry. Dělá to většina hráčů, kolikrát kvůli taktice. Ten pohyb pak uděláte automaticky,“ vysvětloval Kúdela.

Incident se odehrál v 87. minutě poté, co viditelně frustrovaní domácí v oslabení o dva vyloučené hráče neunesli vývoj odvety. Už předtím předvedli řadu brutálních zákroků a zranili slávistického brankáře Ondřeje Koláře, který musel po hodině hry po faulu Kemara Roofeho a zásahu kopačky do hlavy střídat. Reprezentační gólman utrpěl zlomeninu v obličeji. „Ve strachu o zdraví spoluhráčů jsem neudržel emoce. Měl jsem potřebu se jako zkušený hráč spoluhráčů zastat,“ řekl Kúdela.

Roztržka pokračovala po závěrečném hvizdu. Rangers skoro hodinu nechtěli pustit hosty do kabiny a slávisté čekali na hřišti. UEFA zorganizovala setkání obou hráčů za přítomnosti trenérů domácích Stevena Gerrarda a hostujícího Jindřicha Trpišovského a při něm Kamara podle slávistů fyzicky Kúdelu napadl.

„Promyšleně a bez jakéhokoliv varování mě udeřil pěstí do obličeje. Nijak jsem nereagoval, Kamaru pak začala uklidňovat jak ochranka, tak i zástupci UEFA, kteří byli z toho, co viděli, naprosto v šoku a roztřesení. Odešel jsem pryč, navíc jsem pak musel na dopingovou kontrolu,“ řekl Kúdela.

Slavia prostřednictvím českého zastupitelství ve Velké Británii podala trestní oznámení, v souvislosti s incidentem však ne jediné.

Nechutný transparent

Už tak napjatou situaci totiž ještě vyostřilo tvrdé jádro slávistických fanoušků, kteří rozšířili snímek, na němž nápisem na transparentu „Kamara – just a nigger“ (Kamara je jenom negr) rasisticky urážejí Kamaru.

„Strašně se stydím za obsah fotografie, již zveřejnila část radikálních fanoušků. Je to naprosto nechutné, ubohé a rasistické,“ uvedl šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík na Twitteru. „Slavia podává na neznámé pachatele stojící za přípravou a prezentací fotografie trestní oznámení a sama povede svoje šetření ke zjištění odpovědných osob,“ sdělil klub na svém webu.

Téma o víkendu rezonovalo také na ostrovech. Kamarovi vyjadřovali podporu rovněž soupeři odvěkého rivala Celtiku, s nímž Rangers v derby remizovali 1:1. Kamarův právník Aamer Anwar zase volá po exemplárním trestu. „Hráč Slavie (Kúdela) by měl dostat minimálně roční nebo dvouletý zákaz činnosti. A klub, který jeho vinu popírá, by měla zasáhnout pořádná pokuta,“ prohlásil Anwar v rozhovoru pro skotský The Sun.