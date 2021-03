Znovu po roce. Souček ovládl anketu Fotbalista roku 2020, mezi trenéry obhájil Trpišovský

Praha Stejně tak jako minulou sezonu. Tomáš Souček ovládl anketu Fotbalista roku 2020 a zopakoval tak rok staré prvenství. Středopolař West Hamu ovládl hlasování před svým spoluhráčem Vladimírem Coufalem a třetím Vladimírem Daridou. Fotbalistkou roku se stala Kateřina Svitková, mezi trenéry obhájil vítězství Jindřich Trpišovský.

Vyhlášení ankety proběhlo kvůli přísným hygienickým opatřením netradičně na aktuálním reprezentačním srazu.

Anketu ovládl s velkým předstihem před svými kolegy Tomáš Souček. Zasloužil se o to především svým působením v anglické Premier League. Jako fotbalista West Hamu United si vybudoval obrovské renomé. Svou přítomností navíc výrazně pomohl české reprezentaci k postupu mezi evropskou elitu v Lize národů.

„Opravdu si toho cením. Anketa Fotbalista roku je v Česku největším individuálním oceněním a je pro mě obrovskou ctí, že jsem ji vyhrál podruhé za sebou,“ radoval se Souček a vzápětí dodal: „Vždycky jsem byl tím, kdo si víc cení týmových ocenění, ale tým tvoří právě individuality. Jsem moc rád, že mě lidi volili a děkuju jim za to.“



Právě fanoušky si získal díky svému vystupování na veřejnosti a samozřejmě díky fantastickým výkonům v nejsledovanější soutěži světa. V Premier League se rychle zorientoval a přizpůsobil se novému prostředí. „Poprvé žiju v zahraničí a na hodně věcí jsem si musel zvykat – jazyk, novou partu, cizí město… Byli jsme daleko od blízkých, kteří za námi kvůli koronaviru ani nemohli. Snažil jsem se na všem pracovat a jsem rád, jak celý rok vyšel. Jsem strašně šťastný, jak to po fotbalové stránce vyšlo,“ uvedl Souček.

Tomáš Souček slaví s Vladimírem Coufalem

S Kladiváři po boku Vladimíra Coufala bojuje o umístění, které na konci sezony zaručuje evropské poháry. „Možná to bude znít jako klišé, ale vážně je zapotřebí jít zápas od zápasu. No a na konci tabulka ukáže naše umístění. Nejsme tým, který by měl vyhlašovat, že chce jedině do Champions League,“ ví Souček.



Stejně jako duo Souček a Coufal působí v londýnském West Hamu i Kateřina Svitková. Ta se na ostrovy přesunula stejně jako její kolegové z pražské Slavie. A přesun z Edenu se jí vydařil náramně. Kromě úspěchů na klubové scéně se jí zadařilo s reprezentací. Spolu se svými spoluhráčkami se probojovala do baráže o postup na mistrovství Evropy.

Jindřich Trpišovský kraluje mezi trenéry.

V anketě trenér roku se nejlépe umístil Jindřich Trpišovský, čímž obhájil své loňské vítězství. Prvenství mezi kouči si zasloužil především ziskem ligového titulu se Slavií a postupem ze základní skupiny Evropské ligy do vyřazovací fáze.



Talentem roku se pak stal David Zima, který si díky svým výkonům v poslední době vysloužil taktéž pozvánku do seniorské reprezentace. Bývalý obránce Sigmy Olomouc se zasloužil velkou měrou o úspěchy sešívaných a postup Lvíčat ne malé Euro.

Čtyřnásobná nejlepší česká fotbalistka roku Kateřina Svitková.

Do Síně slávy byl za rok 2020 uveden vicemistr světa z roku 1962 a rovněž člen Klubu ligových kanonýrů Václav Mašek. Fotbalista, který většinu své kariéry strávil v pražské Spartě, dosáhl největšího úspěchu na světovém šampionátu v Chile. Právě v jihoamerickém prostředí prošel spolu se svými kolegy až do finále MS. Jeho branka ze šestnácté sekundy z utkání s Mexikem byla navíc po čtyřicet let nejrychlejší v historii mistrovství světa.