Změny v zimní fotbalové lize: finále bude hostit Malta, prudce vzrostou odměny

PRAHA 'Změna je život,' řekli si organizátoři Zimní Tipsport ligy. Po jednadvaceti ročnících přesunují finálovou část turnaje na Maltu, kde se budou týmy moci připravovat na přírodních trávnících. Týden v subtropickém podnebí kluby využijí i jako část neoblíbeného zimního drilu.

Rozlosování skupin: Skupina A (Xaverov): Hradec Králové, Příbram, Vlašim, Ústí nad Labem Skupina B (Xaverov): Jablonec, Pardubice, Chrudim, Varnsdorf Skupina C (Brno - Líšeň): Brno, Táborsko, Znojmo, Nitra Skupina D (Orlová): Baník Ostrava, Prostějov, Poprad, Prešov

„Chtěli jsme turnaj zatraktivnit, oživit. Věříme, že to nebude jednorázová záležitost a doufáme, že to bude další motivací pro to, aby se nám příští rok přihlašovaly další prvoligové kluby,“ doufá vedoucí komunikace Tipsportu Václav Sochor.



Základní část bude odehrána tak, jak jsou fanoušci zvyklí. Od 5. do 16. ledna se odehrají čtyři skupiny po čtyřech týmech. Jenže tentokráte se bude počítat celková tabulka, a nejlepší tým si vybojuje týdenní pobyt na Maltě, kde se odehraje finálová část na Národním stadionu Ta´Quali s kapacitou zhruba 17 tisíc diváků,

Tam už mají jisté letenky tři týmy. Úřadující šampion Zbrojovka Brno, na pozvání organizátorů dorazí Slovan Bratislava a Mladá Boleslav. „V první chvíli jsme na Maltu pozvali Slovan Bratislava a Slavii. Slovan měl jasno hned, Slavia nám nedala vědět ani po měsíci a půl. Další na řadě byli Bohemians 1905, kteří ale kvůli termínu odmítli nejen finále, ale také základní část. Zkusili jsme se tedy zeptat Boleslavských, s nimiž jsme se nakonec dohodli,“ komentuje výběr finálových týmů ředitel turnaje Aleš Kolář.

Jistotu toho, že na finálový turnaj určitě neodcestují, mají Baník Ostrava, Jablonec a Hradec Králové. Ti totiž v daném termínu mají zajištěné soustředění jinde, a tak se bohužel na souostroví ve Středozemním moři nepodívají. V případě jejich vítězství získá pozvánku na finálový turnaj další na pásce.

Kromě zápasů českých týmů uvidí Malta i střety místních klubů s konkurenty z České republiky.

„Na zápasy s maltskými kluby určitě přijdou třeba čtyři tisíce diváků. Ze strany místních je o konfrontaci s našimi kluby velký zájem. Na střety našich klubů už asi nemůžeme čekat vysokou návštěvnost, ale budeme se snažit turnaj propagovat, jak to jen půjde,“ přiznává Aleš Kolář.

Právě na Maltě se bude rozhodovat o největší odměně, vítěz si odnese rekordních 160 tisíc korun, dohromady organizátoři rozdělí historicky nejvyšší částku – 800 000 korun.

Celkem 17 zápasů odvysílá v přímých přenosech Tipsport TV, devět zápasů (včetně všech čtyř z Malty) bude přenášet Nova Sport.