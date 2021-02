Bez čerstvého vzduchu, hotel propojený se stadionem. Jak žijí češti hokejisté ve švédské bublině?

Malmö Hokejová reprezentace si ve Švédsku testuje, jaké to je žít v bublině. Tým trenéra Filipa Pešána dorazil v pondělí do Malmö, kde koncem týdne odehraje třetí díl série Euro Hockey Tour, a celou dobu bude žit v uzavřených prostorách. Hotel, ve kterém jsou hráči ubytovaní, je totiž spojen se stadionem, takže se hokejisté nadechnou čerstvého vzduchu, až v neděli akce skončí.

„Je to tu dokonalá bublina, podmínky jsou přísnější než na předchozích turnajích v Moskvě a ve Finsku,“ popisuje tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund s tím, že z pokoje to mají hráči vnitřními prostory celého komplexu až do haly zhruba 150 metrů.

Život bez jakékoli osobní svobody začal vlastně hned po odletu z Prahy. Česká výprava byla ihned po příletu do Švédska odbavena mimo dosah běžných cestujících, její členové si nemuseli osobně z pojízdných pásů vyzvedávat zavazadla - byla jim totiž přinesena až k připravenému autobusu.

Po příjezdu na hotel hráči, trenéři i zbylí členové realizačního výběru prošli testy na covid a okamžitě se museli odebrat na své pokoje do izolace, kde museli dokonce i jíst. Až do chvíle, než se dozvěděli výsledky.



Prosby extraligových klubů Hokejová extraliga pokračuje hned v pondělí 15. února dohrávkou 16. kola a kluby jsou pochopitelně nervózní, aby jejich reprezentanti neodehráli na Švédsku příliš utkání a nebyli unavení. V nejlepším případě, aby vynechali nedělní duel s Ruskem.

„Snažím se na to brát ohled. Tlak z klubů byl, na druhou stranu od některých hráčů vím, že by raději hráli za reprezentaci a vynechali pondělní kolo,“ reaguje kouč Filip Pešán s tím, že z tohoto důvodu vzal do Švédska pět útoků, aby hráče v sestavě protočil.

„Naštěstí jsme všichni byli negativní,“ oddechl si kouč Pešán, jenž musel mít v záloze plán B pro případ, že by některý (nebo někteří) z hráčů byl pozitivní.

To se naštěstí řešit nemuselo. Definitivně si však mohl oddechnout až v úterý těsně před koncem prvního rozbruslení, kdy se negativní výsledky testů dozvědělo i sedm krajánků z finské ligy, kteří jimi prošli později. A tudíž na ledě chyběli.

Brankáři Dominik Hrachovina a Patrik Bartošák, obránci Michal Moravčík, Libor Šulák a Lukáš Klok a útočníci Jiří Smejkal a Radek Koblížek však už v odpolední části přípravy chybět nebudou. Teprve v tu chvíli bude moci Pešán začít s opravdovou přípravou na úvodní čtvrteční zápas Švédských her proti domácímu týmu (od 19 hodin).

„Pochopitelně nám to trénink narušilo, ale nejsme jediný tým, který má takové problémy.“

Nastalá situace přinesla i jednu úsměvnou historku. Kvůli absenci dvou gólmanů totiž národnímu týmu na tréninku pomohl v bráně kustod Petr Šulaň. „Sem tam chytá za starou gardu Plzně a musím říct, že to bylo lepší, než kdybychom měli jen jednoho gólmana Nicka Malíka. Dokonce uvažuju, že ho nasadím do utkání,“ zažertoval Pešán o 38letém Šulaňovi, jenž v minulosti působil v nižších soutěžích v Česku a ve Francii.

Reprezentační trenér už má představu o složení jednotlivých lajn a obranných dvojic, zatím ho však nechtěl prezentovat. Stejně jako jméno kapitána. „Nejdřív to musím říct hráčům. Ale už v úterý odpoledne budeme trénovat tak, jak bychom měli nastoupit ve čtvrtečním utkání.“

Do něj z pozice brankářské jedničky naskočí Patrik Bartošák, proti Finům dostane příležitost Dominik Hrachovina. Nick Malík je na turnaji jen na tréninky.

Pešán s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem mají v Malmö k dispozici do pole osm obránců a 15 útočníků, ve třech zápasech by měli všechny hráče protočit. I proto, že hned v pondělí bude pokračovat extraliga, jejíž hráči tvoří hlavní část výběru.