Kouč Rulík pozval do přípravy před MS pětici finalistů extraligy

Uvedl to v rozhovoru s novináři na dnešním srazu v Brně před generálkou na šampionát, jíž budou České hry, turnaj série Euro Hockey Tour.

Tuhý boj o extraligové zlato se protáhl až do sedmého zápasu, který skončil v neděli pozdě večer. Oslovení hráči se přesto již ve středu připojí k týmu.

„Po cestě ze včerejší nominační tiskovky jsem se spojil s útočníky, Marek Židlický s obránci. Byl jsem překvapený, že jsem se dovolal. Kluci mají obrovskou chuť. Měli by být už zítra na tréninku, dáme jim ale takový program, aby se trošku zotavili. Mají za sebou velkou porci zápasů, určitě k tomu přistoupíme citlivě, jen jsme chtěli, aby už byli s námi, s celým kolektivem,“ řekl Rulík.

Potěšil ho také přístup hráčů, přestože Oceláři měli co oslavovat po zisku pátého titulu v řadě, na který dosáhli po oslnivé cestě nástrahami play off, v němž vyhráli všechny tři série 4:3 na zápasy.

„Když jsem volal Danovi, tak musím říct, že jsem byl strašně překvapený, že byl ready,“ podotkl s úsměvem Rulík. „Na jeho hlase nebylo vůbec nijak znát, že by ho to nějak semlelo. Já jsem mu říkal, aby to úplně nepřeháněl, ale odpověděl: ‚Trenére, mám to pod kontrolou‘. Přišlo mi to hrozně sympatický, co řekl,“ ocenil zkušený kouč.

Český tým se sešel v úterý v Brně k přípravě před Českými hrami (Betano Hockey Games), domácím turnajem Euro Hockey Tour, který bude generálkou na květnové mistrovství světa. Kouč Radim Rulík měl na prvním tréninku k dispozici všech deset nově povolaných hráčů ze zámoří.

K mužstvu se připojili brankáři Petr Mrázek z Chicaga, Karel Vejmelka z Arizony a Lukáš Dostál s obráncem Radkem Gudasem z Anaheimu, další bek Jan Rutta s útočníkem Filipem Zadinou ze San Jose a další ofenzivní hráči Ondřej Palát s Tomášem Noskem z New Jersey, Dominik Kubalík z Ottawy a Radim Zohorna z Pittsburghu.

Češi vstoupí do závěrečného turnaje EHT v sezoně čtvrtečním zápasem proti Finsku od 18 hodin. O víkendu je pak ve Winning Group Areně čekají zápasy od 16:00: v sobotu proti Švédsku a v neděli proti Švýcarsku.