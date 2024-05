Krejčíkův start nejistý, pečují o něj lékaři. Flek končí, trenéři dopsali Ščotku

Krejčík na pár okamžiků odstoupil ze sobotního semifinále. Schytal nepříjemný zásah pukem do obličeje, později se vrátil do akce, ale ihned po postupové radosti se přesunul do nemocnice.

„Kuba chce hrát, ale uvidíme, jak na tom bude. Stále je v péči lékařů, kteří se o něj starají. Roli může hrát každá minuta,“ prozradil novinářům Kalous.

Češi pracují s několika variantami. První změnu už udělali, když ze soupisky vyřadili Fleka, který odehrál všechny zápasy ve skupině, ale čtvrtfinále i semifinále kvůli nemoci vynechal.

„Vzhledem k tomu, že nemůže pokračovat v turnaji, byl během dopoledne zahájen proces jeho nahrazení jiným hráčem. Lékařská komise mistrovství světa vše potvrdila ve zrychleném režimu a díky tomu jsme na českou soupisku mohli dopsat obránce Jana Ščotku, který tak může nastoupit do finále proti Švýcarsku,“ uvedl manažer reprezentace Milan Hnilička.

Brněnský zadák byl součástí týmu od začátku mistrovství, ale do akce se zatím nedostal. Se spoluhráči stejně jako další náhradníci zůstal, ale po příjezdu posil z NHL v čele s Davidem Pastrňákem se připravoval individuálně.

Zatím lze jen těžko odhadovat, zda se objeví v sestavě místo Krejčíka, nebo do posledního utkání na šampionátu vyrazí oba.

Jedno je ale jisté, národní tým se ve finále musí obejít bez Jana Rutty, jenž dostal v sobotu večer od disciplinárního panelu Mezinárodní hokejové federace stopku na jeden zápas.

Český obránce pyká za faul na Isaca Lundeströma, kterého ve druhé třetině semifinále trefil loktem do hlavy. Trestu na ledě unikl, při pozdějším posuzování sehrál roli i fakt, že švédský útočník nebyl v držení puku.

Češi na tréninku před finále Brankáři: Lukáš Dostál, Karel Vejmelka Obránci: Tomáš Kundrátek, David Špaček Útočníci: Roman Červenka, Dominik Kubalík, David Tomášek, Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, Ondřej Beránek, Daniel Voženílek, Jáchym Kondelík

„Je to velká ztráta. Jelikož trest přišel až dodatečně po utkání, úplně se nám to nelíbilo, ale musíme to brát jako realitu a nějak se s tím popasovat,“ uvedl Kalous.

Poslední trénink reprezentace v O 2 areně se nesl v poklidném duchu.

Na dopoledním rozbruslení se objevili dva brankáři, výstroj navléklo také devět hráčů. Kapitán Roman Červenka dorazil na led v teplákách, červené mikině a kulichu. Radim Rulík vše sledoval ze střídačky, kam později dorazili také David Pastrňák či Martin Nečas.

Hráči se chystají na večerní boj o zlaté medaile, od Švýcarů čekají stejný výkon jako v předchozím vzájemném střetnutí v základní skupině, který prohráli 1:2 po samostatných nájezdech.

„Velmi dobře bruslí, mají organizovanou obranu, ale jsou nebezpeční také směrem dopředu. Od začátku předvádí vynikající hokej, jejich postup není náhoda. Porazili Kanadu, mají obrovskou kvalitu,“ vyzdvihl soupeře Kalous.

Svěřenci Patricka Fischera si zahrají finále mistrovství světa po šesti letech, na zlato ještě nikdy v historii nedosáhli. Čeští fanoušci doufají, že se jim to nepovede ani tentokrát.

„Těší nás, že jsme po celé republice vyvolali tak pozitivní pocity. A to třeba i u lidí, kteří hokej normálně tolik nesledují,“ pochvaloval si Kalous.

Závěrečný duel šampionátu začne ve 20.20.