Poslední minutu jsem se kochal, přiznal Rulík. Doufá, že sudí nebudou tak přísní

Jestli právě zažil nejlepší trenérský okamžik v kariéře, neprozradil.

S dvacítkou si na začátku loňského roku užil postup do finále také po vítězství proti Švédům. Junioři se do boje o zlato dostali poprvé od roku 2001. Rozdíl, který tuhle zkušenost výrazně odlišuje od současného úspěchu se seniorským národním týmem, ale našel.

Český útočník Jiří Kulich dává rozhodující gól semifinálového duelu se Švédskem a juniorský národní tým postupuje po 22 letech do finále. Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. Gól dává Lukáš Sedlák. (25. května 2024)

V čem je to jiné?

Pocit na dvacítkách byl strašně silný, zase jsme ale byli v Kanadě jako hosté. Tady je to ještě umocněné o domácí prostředí. V tom se to vůbec nedá porovnat, je to o několik levelů výš. Aréna a lidi dodávají energii hráčům. To jsme nezažili. Že jsme se dostali do finále, je pro všechny opravdu velká událost.

Bude poslední krok nejtěžší?

Vždycky to tak je.

Získají čeští hokejisté na domácím MS zlaté medaile? Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 20:30neděle 26. května 2024. Anketa je uzavřena. Ano 13618 Ne 2282

Ve čtvrtfinále rozhodl gól, teď to ale byla divočina.

Podle mě je každý zápas je jiný. S Ameriku to byla taktická záležitost, přivezla taky velmi dobré mužstvo, hlavní byli skvělí gólmani na obou stranách. Když sledujete NHL, tak jsou tam taky zápasy 1:0, 2:1. A pak bum, 6:1. Někdy to tak sedne a šance se promění. Teď byla produktivita excelentní, ta nám pomohla.

Švédové přitom dosud dostali jen deset gólů na turnaji.

Samozřejmě když Švédi dostali ve druhé třetině na 5:2, začali víc riskovat. Tam si šli trošku za přesilovkami, ty dostali, dali na 5:3 a potom věděli, že nemůžou mít tak zajištěnou obranu, musí se víc tlačit do útoku. Z toho jsme proměnili ve třetí části brejkové situace. Prostě nám to vyšlo.

Je to o to cennější při jejich síle?

Obrovsky. Myslím, že je to domácím prostředím. Ten impulz, energie navíc do hráčů. Nedokážu to posoudit, ale kdybychom nehráli doma, tak bychom to proti tak moc silnému týmu měli daleko těžší.

Myslíte, že soupeř ve druhé třetině atmosféře podlehl?

To nevím, asi je to otázka pro ně, ale nám každopádně vyšla výborně.

A vy jste měl prostor se kochat?

Není to úplně můj styl, ale jo. Poslední minutu, kdy jsem věděl, že už nám to neuteče, jsem se na střídačce trošku uvolnil.

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku. Vpravo trenér Radim Rulík. (25. května 2024)

Co rozhodlo?

Asi to, že nám neodskočili. Vedli 1:0 a 2:1, nastoupili ohromně sebevědomě, silní na kotouči. To jsme všechno věděli. My z nich měli trochu respekt. Malinko jsme čekali, co s námi provedou. První gól dobrý, druhý nešťastný odraz, ale dokázali jsme dát na 1:1 a na 2:2. Neodskočili větším rozdílem. Uhráli jsme remízově první třetinu a druhá rozhodla. Jak jsme odskočili na 5:2, to byl klíč k zápasu.

Jak je skvělé, že vyhráváte i bez gólového příspěvku Davida Pastrňáka?

Je to o týmovém výkonu. Já už jsem říkal, že každý zápas se třeba daří jedné lajně trošku víc a jedné malinko méně. Vůbec není rozhodující, kdo branky dá. Jsme tu jako mužstvo a myslím si, že oni na první lajnu stavěli nejlepší hráče, zase se tím uvolnil trošku prostor pro ostatní. Teď se to stoprocentně potvrdilo.

Moc přesilovek jste si přitom neužili.

No, tak to je no. Doufejme, že ve finále to bude jinak. Že si to rozhodčí taky vyhodnotí. Myslím, že některá vyloučení byla hodně přísná. Podle mě tedy, díval jsem se po druhé třetině. S vyloučením Honzy Rutty určitě nesouhlasím, ale stane se. Rozhodčí to taky nemají jednoduché, ale byl bych rád, kdyby to v neděli pojali tak, že je to finále. A aby nepískali tam, kde si nejsou stoprocentně jistí.

Co jste říkal na nepotrestaný faul Rutty, který Švédové reklamovali a zaváněl pětiminutovým trestem?

Díval jsem se na to, ale záběr z televize nebo co jsme měli na videu, tak to nebylo úplně vidět, tak fakt nevím. Vím, že tam k něčemu došlo, ale vůbec nevím.

Možná kompenzovali?

Nevím, to je zase spíš otázka pro ně. Nedokážu odpovědět.

Dosud jste s papírově silnými soupeři skórovali jen v přesilovce nebo při risku bez brankáře, teď se to zlomilo.

Ale to je úplně jedno, v jakých situacích dáte góly. Důležité je, abyste neprohrál.

Jak je na tom zdravotně Jakub Krejčík, který dostal pukem do obličeje?

Jel do nemocnice, bude tam asi potřeba nějaký zákrok. Uvidíme.

Mimochodem, co jste dělal v roce 1985, když Československo domácí šampionát vyhrálo?

V den finále s Kanadou jsem jel stopem z Prahy, trvalo to asi šest hodin. Zápas jsem přímo neviděl. Byl jsem v Praze, chtěl jsem se dostat do haly, tam jsem se nedostal. Bylo mi dvacet let, měl jsem po maturitě. Nedostal jsem se na utkání, i když jsem si strašně přál tam být. Když jsem tenkrát přijel stopem do rodného Ostrova, dozvěděl jsem se, že udělali titul, to bylo docela zajímavé. Pamatuji si to celkem přesně.

V roce 1985 slavili českoslovenští hokejisté v Praze titul mistrů světa.

Kde jste se to dozvěděl?

Ve zprávách. Možná Branky, body, vteřiny.