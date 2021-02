VIDEO: Další prohra. Boston nezachránily ani dvě akce Pastrňáka, asistoval i Zbořil

New York Hokejový útočník David Pastrňák asistoval v NHL při prohře Bostonu 2:6 na ledě New Yorku Rangers u obou branek týmu. Havířovský rodák si vylepšil osobní statistiky na devět gólů a sedm přihrávek z 11 zápasů a dostal se do čela produktivity českých hráčů, ve které má 16 bodů také Dominik Kubalík (6+10). U jedné branky Bruins, kterým chyběl potřetí v řadě David Krejčí, asistoval i Jakub Zbořil.

VIDEO: Skvělý Zacha třemi body dovedl New Jersey k výhře, Rittich střídal Pastrňák si připsal první bod v zápase ve 25. minutě, když po jeho krásné přihrávce z levé strany doklepl Patrice Bergeron puk do prázdné branky a snížil na 1:2. Bostonu ale nevyšla pasáž na přelomu druhé a třetí třetiny, ve které Rangers během necelých pěti minut odskočili čtyřmi zásahy na 6:1.

Skóre už jen v závěru upravil svým 300. gólem v NHL Brad Marchand, jenž dorazil Pastrňákovu střelu z pravého kruhu. U branky asistoval i Zbořil. Boston od utkání pod širým nebem, ve kterém zazářil Pastrňák hattrickem, prohrál oba zápasy s hrozivým skóre 4:13. V dresu Rangers si připsal Libor Hájek dva kladné body do tabulky +/-. Ve stejné statistice dosáhl Pastrňák i přes vysokou prohru jako jediný z týmu plusových hodnot (+1) a Zbořil skončil na nule. Výsledek NHL: Arizona - Colorado 2:3

2:3 Minnesota - Los Angeles 3:1

- Los Angeles 3:1 NY Rangers - Boston 6:2