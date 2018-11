VIDEO: Hertl dal gól po osmi zápasech, týmu ale k výhře nepomohl

NEW YORK/PRAHA Útočník Tomáš Hertl se ve středu v NHL zapsal po osmi zápasech mezi střelce, šestým gólem v sezoně ale neodvrátil prohru hokejistů San Jose 3:5 v Torontu. Důvěru v brance Calgary dostal opět David Rittich, který navzdory 24 zákrokům musel strávit porážku s Dallasem 3:4 v prodloužení. Za vítězné Stars zaznamenal přihrávku centr Radek Faksa.

Hertlova chvíle přišla v 11. minutě v přesilovce. Útočník Kevin Labanc chtěl z pravého kruhu přenést hru na druhou stranu na najíždějícího Logana Couturea, jeho přihrávku ale tečí ztlumil domácí obránce Travis Dermott, čehož pohotově využil před brankou číhající slávistický odchovanec, který rychlou otočkou srovnal.

Jenže Maple Leafs do konce třetiny dvakrát udeřili a náskok už si pohlídali. Po dvou brankách si připsali střední útočníci John Tavares a Auston Matthews, který kvůli zraněnému ramenu vynechal předchozích 14 utkání.

„Po první třetině jsem se cítil strašně a ani po druhé to nebylo o nic lepší. Až ve třetí části se mi rozjely nohy. Ale čekal jsem to. Návrat do zápasového tempa je těžký, když jen trénujete,“ uvedl jednadvacetiletý Matthews, který ke gólům přidal i nahrávku.

Útočník Mitchell Marner podruhé za sebou třikrát asistoval. Toronto se díky třetímu triumfu v řadě dotáhlo na lídra NHL Buffalo.

V dresu Sharks se ve třetím duelu představil útočník Lukáš Radil, který stále čeká na premiérový bod v soutěži. Na ledě strávil téměř 12 minut.

Centr Jason Spezza vyzrál na Ritticha už po 41 sekundách od úvodního vhazování. Výraznou měrou se na akci podílel Faksa, který bekhendovou přihrávkou zpoza brankové čáry vyzval pětatřicetiletého Kanaďana ke střele z první. Calgary ve třetím dějství otočilo výsledek z 1:2 na 3:2, ale obránce Gavin Bayreuther poslal souboj do prodloužení.

Sestřih utkání Toronto - San Jose si můžete prohlédnout zde:

Výsledky středečních zápasů NHL: Detroit - St. Louis 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) Branky: 32. a 54. Bertuzzi, 25. Vanek, 28. Athanasiou - 34. a 49. D. Perron, 36. Tarasenko. Střely na branku: 31:36. Diváci: 18.165. Florida - Anaheim 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) Branky: 24. Ekblad, 30. Dadonov - 33. a 59. N. Ritchie (na druhou O. Kaše), 1. Manson. Střely na branku: 44:25. Diváci: 9078. Calgary - Dallas 3:4 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 0:1) Branky: 17. Hathaway, 50. J. Gaudreau, 51. Giordano - 1. Spezza (Faksa), 39. Jamie Benn, 54. Bayreuther, 61. Seguin. Střely na branku: 33:28. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 60:10 minut, inkasoval čtyřikrát z 28 střel a měl úspěšnost zákroků 85,7 procent. Diváci: 17.676. Toronto - San Jose 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) Branky: 4. a 20. Tavares, 12. a 51. Matthews, 22. Marleau - 11. Hertl, 25. Pavelski, 59. M. Karlsson. Střely na branku: 29:41. Diváci: 19.362. Colorado - Pittsburgh 6:3 (1:0, 2:2, 3:1) Branky: 12. S. Girard, 26. E. Johnson, 28. C. Wilson, 51. Landeskog, 60. MacKinnon, 60. Söderberg - 40., 40. a 45. Crosby (na třetí Simon). Střely na branku: 25:25. Diváci: 17.348.

Nastavený čas ukončil po 24 vteřinách střelou z mezikruží střední útočník Tyler Seguin, jehož gólu předcházela sporná situace, po níž se Rittich hodně zlobil. Útočník Stars Jamie Benn totiž před Seguinovým zakončením projel za Rittichovými zády brankovištěm a lehce se ho dotkl, čímž ho trochu vychýlil z postavení. Gólman Calgary se sice vrátil do stabilní pozice, ale přesně v okamžiku, kdy Seguin vypálil.

Po přezkoumání incidentu u videa však rozhodčí platnost branky potvrdil. K nedovolenému bránění podle něj nedošlo. „Každý to viděl. Ano, měl jsem trochu času, ale ne tolik, abych se připravil na střelu,“ zlobil se Rittich. „Možná si příště lehnu na půl hodiny, aby si toho všimli,“ dodal uštěpačně.

„V Torontu (kde se přezkoumávají veškeré sporné situace) přišli s tím, že měl dostatek času na návrat do původní pozice a přípravu na střelu. O tom bychom se mohli bavit celý večer, ne?“ prohlásil trenér Calgary Bill Peters. „Máme štěstí, že jsme získali alespoň bod. Nehráli jsme moc dobře, nevěnovali jsme pozornost detailům. Neměli jsme takové nasazení, které je ke dvěma bodům potřeba,“ doplnil kanadský kouč.

Asistence přidali Simon i Kaše

Počtvrté za sebou chyběl v sestavě Flames vinou problémů v dolní části těla útočník Michael Frolík. Jeho zranění ale není vážné a do hry by se mohl zapojit už v následujících dnech.

Nahrávkou se do statistik zapsal i Dominik Simon z Pittsburghu, který podlehl Coloradu 3:6. O všechny branky poražených Penguins se postaral kapitán Sidney Crosby. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu na ně potřeboval pouhých pět minut a 35 sekund. Jedenáctý hattrick v kariéře zkompletoval po Simonově přihrávce. Rodák z Prahy se ve třech zápasech v řadě zapsal mezi nahrávače.

Crosbyho zásahy vymazaly tříbrankový náskok Avalanche, domácí si přesto šestou výhru za sebou vzít nenechali. V polovině závěrečné části rozhodl kapitán Colorada Gabriel Landeskog. Jeho spoluhráč z útoku Nathan MacKinnon se blýskl čtyřmi body za gól a tři asistence, díky nimž ztrácí na parťáka z formace a vedoucího muže kanadského bodování Mikka Rantanena jediný bod. Finský útočník si díky dvěma přihrávkám vylepšil bilanci na 42 bodů.

Útočník Ondřej Kaše asistoval u rozhodující trefy Anaheimu, jenž zdolal Floridu 3:2. Nahrávka chomutovského odchovance se zařadila do kategorie náhodných. Útočník Nick Ritchie nahrál od hrazení Ryanu Getzlafovi, najel si mezi kruhy na jeho zpětný pas a překonal gólmana Jamese Reimera. Kaše přihrávku kapitána Ducks nepatrně tečoval.