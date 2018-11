VIDEO: Voráček s Gudasem ukončili čekání na gól, porážku ale neodvrátili

NEW YORK/PRAHA Útočník Jakub Voráček ukončil v úterním duelu NHL pětizápasové čekání na gól, porážku hokejistů Philadelphie 3:4 s Ottawou ale neodvrátil. Za Flyers se poprvé v sezoně trefil i obránce Radko Gudas.

Voráček, který v předchozích pěti utkáních nebodoval, se prosadil v 24. minutě střelou z pravého kruhu v signalizované početní výhodě. O necelé tři minuty později na něj navázal Gudas, jenž po odrazu puku od hrazení vyslal ránu bez přípravy a zvýšil na 3:1. Jenže Philadelphia slibný náskok neudržela.

Výsledky úterních duelů NHL: Buffalo - San Jose 3:2 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0) Branky: 35. Ristolainen, 45. Beaulieu, 62. J. Skinner - 52. a 57. Pavelski. Střely na branku: 31:38. Diváci: 19.070. Philadelphia - Ottawa 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) Branky: 5. Konecny, 24. Voráček, 27. Gudas - 52. a 54. B. Tkachuk, 6. Chabot, 58. Duchene. Střely na branku: 37:24. Diváci: 19.083. Montreal - Carolina 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Branky: 50. Danault - 8. V. Rask, 32. T. van Riemsdyk. Střely na branku: 49:22. Diváci: 20.835. Tampa Bay - Anaheim 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Branky: 39. B. Point - 33. Manson, 45. N. Ritchie (O. Kaše), 46. Rowney. Střely na branku: 35:22. Diváci: 19.092. Minnesota - Arizona 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) Branky: 6. Coyle, 23. Parise, 32. Zucker - 44. a 49. J. Archibald, 5. Crouse, 48. Grabner. Střely na branku: 25:14. Diváci: 18.706. Winnipeg - Pittsburgh 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) Branky: 21. a 37. Scheifele, 8. B. Tanev - 19. Crosby (Simon), 25. Sheahan, 46. Grant, 55. Aston-Reese. Střely na branku: 27:30. Diváci: 15.321. Chicago - Vegas 3:8 (0:3, 2:3, 0:2) Branky: 21. Forsling, 32. D. Strome, 56. E. Gustafsson - 17. a 50. Eakin, 40. a 46. S. Theodore (na první Nosek), 3. Carr (Nosek), 13. Tuch, 27. W. Karlsson, 34. Reaves. Střely na branku: 24:43. Diváci: 21.460. Nashville - Colorado 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Branky: 12. Hartman, 30. Fiala - 14. a 27. MacKinnon, 46. Jost. Střely na branku: 38:25. Diváci: 17.163. Edmonton - Dallas 1:0 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0) Branky: 63. Klefbom. Střely na branku: 31:28. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Koskinen, 2. Klefbom (oba Edmonton), 3. Chudobin (Dallas). Vancouver - Los Angeles 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1) Branky: 57. Markus Granlund - 31. Iafallo, 61. D. Brown. Střely na branku: 33:25. Diváci: 17.790.

Útočník Brady Tkachuk v závěrečné desetiminutovce během 114 vteřin vyrovnal a Matt Duchene v 58. minutě efektním gólem zařídil Senators první výhru po čtyřech nezdarech. Střela kanadského centra se od Gudase odrazila do vzduchu, odkud ji olympijský vítěz ze Soči bekhendem poslal za záda brankáře Anthonyho Stolarze. „Šťastně jsem do puku práskl. Naštvalo mě, že mi zblokoval střelu,“ řekl Duchene.

Trápení Flyers pokračuje. Pensylvánské mužstvo prohrálo šest ze sedmi zápasů a kleslo na poslední příčku Východní konference. Bodově jsou na tom v lize hůře jen St. Louis a Los Angeles. Špatné výsledky stály místo generálního manažera Philadelphie Rona Hextalla, jistou pozici nemá ani trenér Dave Hakstol.

Philadelphii provázejí i zdravotní potíže a nevyrovnané výkony gólmanů. Kvůli zranění jsou mimo hru Brian Elliott a Michal Neuvirth. Flyers jako třetí tým v historii soutěže protočili v úvodních 24 utkáních pět brankářů.

„Je to nepřijatelné. Myslel jsem si, že je po dvou třetinách máme na lopatě. Hráli jsme poměrně dobře a měli jsme to v rukách. Na obranné modré jsme hráli ledabyle a to nás stálo zápas,“ řekl Gudas, který se mezi střelce zapsal poprvé od 13. února, po 46 duelech.

„Do třetí třetiny jdeme za stavu 3:1, plně zápas kontrolujeme a nakonec vedení promarníme. S tlakem to nemá nic společného,“ uvedl Voráček. „Po druhé brance jsme zpanikařili. Něco takového nemůžete dopustit, protože soupeř toho okamžitě využije a převezme otěže. Přesně to udělali. Ve spoustě utkání jsme vedli jen o gól. Pořád nevím, co se stalo. Nemůžu uvěřit, že jsme prohráli,“ dodal rodák z Kladna.

„Nic nám teď nevychází. Každému je ukradené, na jaké pozici se nacházíme. Začali jsme se bát a místo toho, abychom drželi puk a co nejvíce je napadali, jsme ho jen vyhazovali,“ prohlásil Voráček.

Na hře týmu je podle něho patrný nedostatek sebedůvěry. „Chyby pramení z toho, že si nevěříme. Když vedete o dvě branky proti mužstvu, které hrálo den předtím, musíte zápas dovést do vítězného konce bez ohledu na to, jak na tom psychicky jste,“ prohlásil devětadvacetiletý mistr světa z roku 2010.

Útočník Tomáš Nosek se podílel dvěma přihrávkami na vysokém triumfu Vegas 8:3 v Chicagu. Golden Knights zvítězili počtvrté za sebou. Forvard Ondřej Kaše asistoval u rozhodující trefy Anaheimu, který si poradil s Tampou Bay 3:1. Nahrávku u gólu Sidneyho Crosbyho zaznamenal Dominik Simon, jehož Pittsburgh zdolal Winnipeg 4:3.

Druhý start v sezoně si připsal střední útočník Lukáš Radil ze San Jose, který na ledě během necelých osmi minut nebodoval. Tři zápasy čeká na bod jeho spoluhráč Tomáš Hertl. Sharks podlehli Buffalu 2:3 v prodloužení. Sabres uspěli v desátém utkání v řadě a vládnou nejen Východní konferenci, ale i celé NHL. V minulém ročníku přitom Buffalo skončilo poslední.

Na sestřih utkání Philadelphia - Ottawa se můžete podívat zde:

Vítěznou branku obstaral v nastavení útočník Jeff Skinner, který se s 19 góly dělí o pozici nejlepšího kanonýra soutěže s Davidem Pastrňákem z Bostonu a Patrikem Lainem z Winnipegu. „Neustále se snažíme zlepšovat. Každý večer to na sebe vezme někdo jiný a v důležité chvíli předvede klíčovou věc,“ řekl Skinner, kterého Buffalo přivedlo v srpnu výměnou z Caroliny.

Lídr kanadského bodování Mikko Rantanen dosáhl jako první hráč v sezoně na hranici 40 bodů, když dvakrát asistoval Nathanu MacKinnonovi. Colorado si z Nashvillu odvezlo výhru 3:2.