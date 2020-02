Hradec Králové prohrál ve finále LM s Frölundou, Švédové v rozmezí 172 sekund vstřelili tři branky

Hradec Králové Hokejisté Hradce Králové prohráli ve finále Ligy mistrů s Frölundou 1:3. Švédský tým tak obhájil prvenství v soutěži, kterou vyhrál počtvrté za pět let. Indiáni o vítězství rozhodli v závěru první třetiny, kdy v rozmezí 172 sekund třikrát skórovali. O jedinou branku Východočechů se postaral Petr Koukal.

Finále play off hokejové Ligy mistrů: Hradec Králové - Frölunda 1:3 (1:3, 0:0, 0:0) Branky a nahrávky: 7. Koukal (F. Pavlík, Cibulskis) - 17. S. Hjalmarsson (J. Lundqvist, Lasch), 19. Friberg (Grönlund), 20. Sundström (Ekbom, Fagemo). Rozhodčí: Vikman, Kaukokari (oba Fin.) - Hofer (Něm.), Leermakers (Niz.). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 6890 (vyprodáno). Sestavy: Hradec Králové: Mazanec - Gaspar, Nedomlel, Cibulskis, Čáp, Váchal, F. Pavlík, Zámorský, Šalda - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Kevin Klíma, Lev, R. Pavlík - Jergl, Koukal, Perret - Dragoun, Kubík, Miškář. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec. Frölunda: Mattsson - Lennström, Stollery, Moverare, Ekbom, Grönlund, Gormley, Printz - Mustonen, J. Lundqvist, Friberg - Peterson, S. Hjalmarsson, Lasch - P. Carlsson, Sundström, Fagemo - Rosseli Olsen, Lasu, Rakhshani - Henriksson. Trenér: Rönnberg.

Mountfield tak nevyužil ve vyprodané ČPP areně šanci stát se prvním českým týmem, který Ligu mistrů vyhraje. Ve finále neuspěl stejně jako v roce 2017 Sparta, která také nestačila na Frölundu.

Úřadující švédský mistr získal za celkový triumf prémii 300.000 eur (7,56 milionu korun). Východočeši dostanou 140.000 eur (3,5 milionu korun), 125.000 eur (3,15 milionu korun) vydělali na prémiích za postup do finále.

Po opatrném úvodu se do několika slibných šancí dostali hosté, Mazance však nepřekonali a v 7. minutě inkasovali. Prakticky první vydařenou akci v přesilové hře gólově zakončil Koukal, který využil přesnou přihrávku Filipa Pavlíka.

Další početní výhodu ale Mountfield nevyužil a aktivitu převzala Frölunda. Chalupovo vyloučení Indiáni ještě nevyužili, ale následný Šaldův faul již ano. Po sérii Mazancových zákroků se prosadil Hjalmarsson, ke kterému se odrazila Lundqvistova zblokovaná střela.

Finálové utkání play off hokejové Ligy mistrů: Hradec Králové - Frölunda Indians, 4. února 2020 v Hradci Králové. Hráči Frölundy oslavují gól.

V závěru první třetiny poté hosté udělali zásadní krok k obhajobě trofeje. V 19. minutě přidal druhý gól Friberg a o minutu později se potřetí prosadil chytrou tečí Sundström. Tři branky Frölundy dělilo 172 sekund.

Ve druhé dvacetiminutovce Frölunda zkušeně kontrolovala hru a držela si vypracovaný náskok. Oba týmy mohly skórovat v početních výhodách, Mazanec i Mattsson ale chytali spolehlivě. Do nejvýraznějších hradeckých šancí se dostali v 37. minutě Cingel a Smoleňák, snížit však nedokázali.

V 47. minutě mohl hosty přiblížit jistotě výhry výborně hrající Lasch, netrefil však ideálně puk. Frölundě to ale vadit nemuselo, Seveřané potvrzovali, že venku hrát umějí. Na soupeřových kluzištích rozhodli o postupu do semifinále i do finále. Východočeši zkoušeli ještě duel zdramatizovat v krátké power play, druhý gól ale nedali.