Říha o strastech s nominací: Je pro mě neuvěřitelné, jak se chováme k českému hokeji

Praha Hned po nominaci na Švédské hry si stěžoval na přístup hráčů a klubů k hokejové reprezentaci. Během týdne musel řešit další vlnu omluvenek, a tak se na prvním srazu v pražském Edenu opět neudržel. Kouč národního týmu Miloš Říha prohlásil: „Chceme turnaj vyhrát a musím říct, že po peripetiích se skládáním mužstva, které mi připadají neuvěřitelné, máme k dispozici silné mužstvo. Dokážeme to.“

Proč jste po omluvenkách nesáhl po avizovaných náhradnících?

Protože nám je kluby nepustily, jinak bych je bral.

Je to velká komplikace?

Neřekl bych, že nám to komplikuje práci. To se dá říct spíš o postoji klubů a hráčů - byť tedy nevím, jestli na ně kluby netlačí. Což by nemělo být. Víc se k tomu nechci vracet. Pro mě je neuvěřitelné, jak se chováme k českému hokeji, to je všechno. Prostě přijeli hráči, kteří přijeli a věřím, že mají sílu a chuť. Je to také výzva pro nás.

Určitě jste měl představu, jak poskládáte formace. Jak se s tím popasujete?

Máme dlouhodobý záměr, koukáme na mistrovství a na další turnaje dopředu. Kvůli tomu jsme se letos snažili kádr rozšířit o nadějnější mladší hráče. Rusové z nich třeba postavili polovinu týmu. Jenže kde my bychom ty hráče brali, když nám odletí do Ameriky a málo jich tady zůstává. A ti zbylí dostávají ve svých klubech čím dál míň prostoru - tzn. dvě minuty. To na mezinárodní úroveň nestačí.

Proč se omluvil Tomáš Filippi?

Tam si myslím, že je to otázka Rusů. Tomáš se na sraz těšil, to samé platí pro Nestrašila. Oni je nepustili.

Protože Magnitogorsk hraje o postup do play off?

Zažili jsme to už loni, ale slušnost klubů byla, že nám aspoň zavolali manažeři. Takto jsme se domluvili na tom, že dáme pauzu Jaškinovi, který byl na dvou akcích a už ho zkoušet nepotřebujeme.

Může si trenér reprezentace dupnout a říct, že hráče prostě chce?

Chci přednést vedení našeho hokeje, aby se dohodla evropská reprezentační pauza tak, aby se všude odehrál poslední zápas v pátek. Kluci díky tomu budou mít víkend na přejezd nebo na volno. V pondělí bude sraz a zápas ve středu. Aby to bylo vyrovnané, aby se všichni mohli připravit, aby to mělo kvalitu a aby lidi na hokeje chodili a bavili se. Není možné, abychom se sešli v kompletním složení až den před zápasem, jako to bylo naposledy.

Ze čtyř naposledy povolaných hráčů byl jen David Šťastný vypsaný mezi náhradníky. Jak je to u Tomáše Zohorny, který je po operaci slepého střeva?

Původně jsme s ním nepočítali, ale když nám začaly chodit omluvenky, tak jsme ho znovu oslovili. Po operaci týden trénoval a hned ho dali do zápasu. Odehrál čtyři a výborně. Zeptal jsem se ho a nechal rozhodnutí na něm. Jednoznačně řekl, že pojede.

To vás asi potěšilo.

Samozřejmě. Na pondělní sraz zase přišel Michal Řepík, který má se Spartou ještě úterní zápas. Klub nám nikoho z nominovaných nechtěl pustit. On se rozhodl, že přijde. Nebo brankář Frodl, který má mít volno a dopředu ví, že ho nebudeme brát do Švédska, přišel a ty dva dny tu s námi odtrénuje. To je pozitivní, takhle by přístup hráčů měl vypadat.

S dvojicí sparťanů Košťálek, Řepík počítáte ve všech třech zápasech?

Radši to neříkám dopředu, protože se může stát, že nepřijedou. Košťálek byl vyzvaný asi potřetí s loňským rokem, aby reprezentoval, ale vždycky se na poslední chvíli omluvil. Jednou byl tedy opravdu zraněný, to vím, ale podruhé... Nechci nikomu sahat do svědomí. Nejsem doktor ani hráč nebo manažer klubu... Ale ať se kluby domluví, že jezdit nebudou a je to. Na druhou stranu můžu říct, že někteří trenéři velmi dobře spolupracují.

Jak jste to měl vy, když jste byl trenér na klubové úrovni?

Když jsem trénoval Pardubice, tak jsem zažil extrém. Na první reprezentační turnaj bylo od nás nominováno dvanáct hráčů, na druhý a třetí taky a na čtvrtý jsme se dohodli, že před play off nepojedou. Jelo jich čtrnáct. A neudělal jsem s tím nic. Měli bychom udělat pravidlo, že reprezentační trenér může vzít z každého klubu třeba tři hráče, aby si vše mohl dopředu připravit. Anebo že zraněný hráč musí přijet na sraz a reprezentační doktor určí, jestli zraněný skutečně je.

Poprvé jste povolal Libora Šuláka, co od něj očekáváte?

Svou povahou a výkony nás doteď tolik nepřesvědčil, ale víme, že se malinko změnil a má jiný přístup. Chceme si ho zkusit. Jakou má povahu? Byl to volnější hráč, sám pro sebe.