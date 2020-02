Jágr si vyrazil minci s vlastním portrétem. ‚Stále se nepočítám mezi legendy, cítím se jako hráč,‘ říká

Jablonec nad Nisou Zlatou minci s vlastním portrétem si dnes v České mincovně v Jablonci nad Nisou vyrazil hokejista Jaromír Jágr, který příští týden oslaví 48. narozeniny. "Samozřejmě to dám rodičům, bez nich bych na té minci nebyl," uvedl Jágr při slavnostní ražbě. Jeho mince je jedenáctá z cyklu Legendy československého hokeje, která je věnovaná olympijským vítězům z Nagana a jejich slavným předchůdcům. Na mincích už byli zvěčněni například Dominik Hašek, Vladimír Martinec nebo Ivan Hlinka.

Na reverzní straně mince je Jágrův portrét s hřívou, jakou míval v dobách největšího úspěchu českého hokeje, při triumfu na olympijských hrách v Naganu v roce 1998. Jágrova první reakce byla, že se jeho portrét moc nepovedl, pak už byl shovívavější. „Tak za 50 let nikdo nebude vědět, jak jsem vypadal nebo jak vypadám. Je to z devadesátého osmého, asi mi to je podobné,“ uvedl.

Pamětní mince s jeho podobiznou je dílem medailéra Martina Daška. Podle něj nešlo o nic jednoduchého. „Každý ho má zafixovaného trochu jinak. Někdo si ho spíše pamatuje z raných 90. let a jsou lidé, kteří ho mají zafixováno ze současnosti, škála je 30 let rozdílu. Takže je potřeba při modelaci dát do kupy všechny jeho charakteristické rysy,“ řekl Dašek.

Jágr do mincovny přijel ve skleslé náladě. S Kladnem nezažívá dobré období, Rytíři posledních šest zápasů v extralize prohráli. „Nejsme v jednoduché situaci,“ konstatoval majitel kladenského klubu. Dnešní den je ale pro slavného útočníka zvláštní i tím, že uplynulo 30 let od jeho prvního reprezentačního gólu. „To je dost dlouhá doba,“ řekl Jágr. Jak ho 4. února 1990 ve Švédsku dal, si už nepamatuje. „Že bych si ho úplně vybavil, to ne. Určitě to byla dorážka nebo něco takového,“ uvedl.



V kariéře vyhrál olympijské hry, dvakrát mistrovství světa a dvakrát Stanley Cup a posbíral řadu individuálních ocenění. Jako legenda se ale necítí. „Jsem hrající hráč. Já se ještě nepočítám mezi legendy, počítám se mezi hráče,“ dodal. Zda bude hrát hokej na vrcholné úrovni i v 50 letech, netuší. „Jsou dny, kdy bych tomu věřil, jsou dny, kdy nevím, jestli budu hrát příští zápas,“ řekl. Podle něj je to dané i psychikou, jak se daří týmu. „Kdo to nezažil, tak to nemůže nikdy pochopit,“ dodal.

Pamětní zlatá mince čtvrtuncová mince s Jágrovou podobiznou v kvalitě PROOF stojí 13.450 korun a vyšla v nákladu 200 kusů. Stříbrných uncových bude vyraženo 500 a cena jedné je 1650 korun. Většina mincí je už rozebrána, zájem o tuto emisi je velký. „V současné době je zásadně zarezervovaná,“ řekl obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix. Kolekce hokejistů by měla čítat minimálně 14 jmen, po Jágrovi přijdou na řadu ještě útočník Milan Nový či brankář Jiří Holeček.