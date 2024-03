Jágr má nápad, jak zvednout Kladno. S primátorem diskutovali o budoucnosti

Volf již dříve na webu uskupení Volba pro Kladno uvedl, že město nepočítá s pětimilionovou dotací pro hokejový A tým. Po středečním setkání nevylučuje, že v případě progresu město mužský kádr podpoří.

„Je nutné udělat něco dopředu, nějaký krok, aby to šlo, protože zůstávat ve stejných kolejích nemá žádný smysl. Načež Jarda se chytil a říkal, že nápad má. Úplně ho nenastínil,“ řekl Volf.

Dodal, že město je nadále partner kladenského hokeje, ale je třeba přistoupit ke změnám. Město ročně platí za provoz zimního stadionu zhruba třicet milionů korun, přispívá osm a půl milionu na mládež a nedávno dalo opravit stadion za přibližně půl miliardy.

„V dosavadním trendu nemůže hokej na Kladně pokračovat. Jsme připraveni udělat všechno pro to, aby hokej na Kladně nezanikl,“ uvedl Volf.

Znovu by se Jágr s primátorem měli sejít po odehrání baráže na přelomu dubna a května.

Volf dříve kritizoval na webu uskupení Volba pro Kladno Jágrův styl vedení klubu. Dokonce pronesl, že už je asi na čase, aby tamní klub řídil někdo jiný.

„Namísto rozkvětu sportu sledujeme pouze otřesné výsledky a s nedůvěrou čekáme, jak dopadne závěrečná baráž,“ posteskl si.

Volfovi vadí, že stále nevidí zlepšení výsledků i přesto, že město klub nadále finančně podporuje.

„Zároveň veškeré příjmy plynoucí z pronájmu ledů, bufetů, restaurace, vstupného apod. putují přímo hokejovému oddílu, přičemž se zde bavíme o výnosech v rámci milionů korun. Obdobné podmínky nemá nikdo jiný v republice,“ popsal.

Rytíři Kladno - HC Olomouc, hokejová extraliga, 26. ledna 2024. Jaromír Jágr.

Jágrovi vytkl také masivní rozprodávání hráčů do jiných oddílů, za které obdržel miliony korun, jenž následně nedokázal promítnout do vylepšení mužstva. „V kladenském hokeji je zcela evidentně něco hodně špatně. Přijde mi, že je to výsledek manažerského selhání majitele Rytířů,“ přidal Volf.

Proto se vedení radnice poprvé od roku 2011 rozhodlo nezahrnout do rozpočtu dotaci pro kladenský A tým. Přestože Volf uvedl, že do chodu klubu nechce prozatím více zasahovat, zmínil myšlenku o koupi extraligy juniorů.

Jágr v úterý reagoval krátkým prohlášením na webu Rytířů: „Předně říkám, že odmítám formu komunikace přes média a považuji ji za nešťastnou. Během středy se s panem primátorem osobně setkám a dojde k vyjasnění některých postojů. Po této schůzce se ke všemu podrobněji vyjádřím.“

Kladenští Rytíři skončili v základní části extraligy poslední, po dlouhé pauze je čeká baráž s vítězem první ligy.