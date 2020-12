Kanonáda na Spartě, Zlín dostal desítku. Vítkovice obraly Hradec, Hübl je rekordmanem

Praha Úterní extraligový program přinesl dva zaznamenání hodné příspěvky. Sparta deklasovala Zlín 10:0 a litvínovský hokejista Viktor Hübl se stal díky dvěma bodům při vítězství nad Kometou 2:1 v prodloužení historickým rekordmanem co do počtu bodů v základní části.

Díky 787 nasbíraným bodům v historii základní části extraligy přeskočil dosavadního krále Petra Lešku (786).



Při vysokém sparťanském vítězství se blýskl pěti body (2+3) Roman Horák, následovali ho třemi body spoluhráči z lajny Vladimír Sobotka a Michal Řepík.

Pardubice vyhrály popáté v řadě, nyní uspěly s Plzní 4:1, Vítkovice si poradily s Hradcem Králové 3:2 v prodloužení.

Mladá Boleslav zvítězila nad Českými Budějovicemi 5:4, nováček soutěže dál zůstává na posledním ligovém místě se ztrátou deseti bodů na předposlední Zlín (23 bodů).

V pondělních předehrávkách 28. kola porazily Karlovy Vary Třinec 4:3 po nájezdech, Liberec vyhrál v Olomouci 2:0.



Hradec Králové - Vítkovice 2:3P

Hradec může být za bod rád, v zápase ani jednou nevedl a do prodloužení jej dostal až Petr Koukal v 60. minutě při hře bez brankáře. Ale byla to paráda! Koukal poslal do sítě puk odražený po vlastní střele, v pádu a bekhendem.

Prodloužení rozhodl v 64. minutě vítkovický útočník Dominik Lakatoš, přesně zamířil z pravého kruhu pro vhazování a po gólu si strčil palec do pusy na znamení oslavy.

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 2:3 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1) Branky a nahrávky: 28. Nedomlel (Perret, Koukal), 60. Koukal - 6. Schleiss (P. Trška), 52. L. Krenželok (Lakatoš), 64. Lakatoš (Gewiese, Schleiss). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Lederer, Ganger. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Jank, Váchal - Lev, Cingel, Kevin Klíma - Smoleňák, Koukal, Perret - Kelly Klíma, Zachar, J. Sklenář - Pilař, Morong, Síla. Trenér: V. Růžička st.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Štencel, P. Trška, Gewiese, Koch, L. Kovář - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - L. Krenželok, Marosz, Dej - M. Kalus, Werbik, Mallet - Fridrich, J. Mikyska, Ryšavý. Trenér: Holaň.

Sparta - Zlín 10:0

V Praze si před vánočními svátky udělali ze Zlína dobrý den. Vítězný gól vstřelila Sparta v páté minutě. Po střele Davida Dvořáčka zprava se puk odrazil na levou stranu příhodně na hůl Ladislava Zikmunda, který stihl překonat přesouvajícího se Libora Kašíka.

V zápase však nejvíce zářila první sparťanská formace, Roman Horák zaznamenal dva góly a tři asistence, Vladimír Sobotka gól a dvě asistence stejně jako kapitán Michal Řepík.

HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín 10:0 (3:0, 3:0, 4:0) Branky a nahrávky: 5. Zikmund (Dvořáček, M. Jandus), 6. R. Horák (Tomášek, Dvořáček), 12. Buchtele, 33. M. Jandus (R. Horák), 38. Sobotka (R. Horák, Řepík), 39. Říčka (Pech, Šmerha), 42. Pech (Šmerha, M. Jandus), 47. Řepík (R. Horák, Sobotka), 48. Říčka (Pech, Buchtele), 53. Řepík (R. Horák, Sobotka). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:8. Využití: 4:0. Bez diváků.

Sestavy: Sparta: Machovský (41. Cichoň) - Piskáček, Němeček, M. Jandus, Polášek, Kalina, Tomáš Dvořák, Kulhánek - Řepík, R. Horák, Sobotka - A. Kudrna, Tomášek, Buchtele - Šmerha, Pech, Říčka - Dvořáček, M. Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Zlín: Kašík (41. Huf) - Ferenc, Řezníček, M. Novotný, Gazda, Matyáš Hamrlík, Dluhoš - J. Ondráček, Karafiát, Köhler - Vopelka, Honejsek, Okál - Šlahař, P. Sedláček, Sebera - Václavek, Poletín, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.

Mladá Boleslav - České Budějovice 5:4

Dvakrát za hosty pálil Miroslav Forman, posila do útoku z pražské Sparty. Ve 27. minutě srovnával dorážkou po gólu mladoboleslavského Mitchella Fillmana, ve 44. minutě využil přesilovou hru , čímž snižoval na 3:4 po dvou rychlých gólech Mladé Boleslavi na začátku třetí třetiny.

I domácí mají svého dvougólového střelce, je jím Fin Joona Jääskeläinen. Ve 42. minutě proměnil rychlý protiútok, v 54. minutě se trefil v početní výhodě. Motoru nepomohla ani trefa další z posil Martina Adamského v čase 59:41.

BK Mladá Boleslav - Madeta Motor České Budějovice 5:4 (0:0, 2:2, 3:2) Branky a nahrávky: 23. Fillman (Cienciala, Pláněk), 38. Bičevskis (Flynn, P. Kousal), 41. P. Kousal (O. Najman), 42. Jääskeläinen (Bernad), 54. Jääskeläinen (D. Šťastný, Ševc) - 27. M. Forman (Prokeš, Vydarený), 30. Prokeš (J. Suchánek, Slováček), 44. M. Forman (Z. Doležal, Plášil), 60. Adamský (Michnáč, J. Suchánek). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Špůr, Axman. Vyloučení: 7:3, navíc Ševc (Mladá Boleslav) 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: Mladá Boleslav: Krošelj (34. J. Růžička) - Hrbas, Ševc, Pláněk, Šidlík, Bernad, Fillman - D. Šťastný, Cienciala, Lunter - Kotala, G. Szturc, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.

České Budějovice: Čiliak - Plášil, Pýcha, Slováček, Vydarený, Roth, J. Suchánek - D. Voženílek, Jonák, Christov - Z. Doležal, Gilbert, M. Forman - Karabáček, Prokeš, Adamský - Michnáč. Trenér: Prospal.

Litvínov - Brno 2:1P

Dva litvínovské góly vstřelil jediný člověk - 42letý Viktor Hübl. Oba dal v přesilových hrách a z pravé strany. Ten první ve 23. minutě, když si s pukem po brankářově levici chvíli pohrál a ten druhý střelou bez přípravy v 61. minutě.

Za Kometu se prosadil Karel Plášek v druhé třetině, puk poslal před branku Peter Mueller zleva, kde si ho našel Plášek. Litvínov zabral po třech prohrách, naopak Kometa prohrála po dvou výhrách.

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 23. V. Hübl (Pospíšil), 61. V. Hübl - 36. Plášek (Mueller, F. Král). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Bez diváků.

Sestavy: Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich, Demel - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - P. Svoboda, Gerhát, Fronk - Válek, Jícha, Zygmunt. Trenér: Országh.

Brno: Klimeš - Pyrochta, F. Král, O. Němec, Barinka, Freibergs, Gulaši, Bartejs - Mueller, P. Holík, Plášek - Schneider, Klepiš, Zaťovič - L. Horký, Brabenec, Valský - T. Šoustal, F. Dvořák, Kusko. Trenér: L. Zábranský st.

Tipsport extraliga @telhcz Neskutečné věci se děly v zápase @HCSpartaPraha se Zlínem, který domácí vyhráli 10:0! Poslední gól takhle obstaral Roman Horák #TELH #SPAvZLN https://t.co/QdR7aGlLDV oblíbit odpovědět

Pardubice - Plzeň 4:1

Pardubice zvyšují formu, páté vítězství v řadě načal v 17. minutě Jan Mandát tečí střely Juraje Mikuše v přesilové hře. Pak se blýskl Marek Ďaloga, který rychlou akci posunul ze středu mezi kruhy doleva na volného Vladimíra Svačinu.

Právě jeho gól ze 30. minuty se stal vítězným, po dalších trefách Denise Kusého a Matěje Blümela se totiž za Plzeň prosadil z rohu šťastným odrazem Milan Gulaš.