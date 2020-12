Král Viktor rekordmanem. Hübl zlomil nejcennější rekord: Kdybych ho neudělal nezbláznil bych se

Litvínov Nenápadný rekordman zlomil nejvíc nápadný rekord hokejové extraligy. V produktivitě. Litvínovský patriot Viktor Hübl překonal Petra Lešku díky dvěma přesilovkovým zásahům, kterými v úterý potopil Kometu Brno 2:1 v prodloužení.

„Příjemné. Možná to ale ocením víc, až skončím s hokejem,“ řekl nový premiant, který drží osm dalších rekordů. Ten aktuální je nejcennější. Dvaačtyřicetiletý veterán v základní části soutěže nastřádal už 787 bodů, o jeden víc než Leška, ikona Zlína.

Pikantní je, že oba jsou rodáci z Chomutova. Leškův táta totiž hrál jak v Chomutově, tak v Litvínově, ale v synových čtyřech letech odešel do Moravu.

Rodí se v Chomutově výjimeční hokejisté?

Já se nepovažuji za výjimečného hokejistu. Pár dobrých v Chomutově vyrostlo, je to hokejové město, hrála se tam i extraliga.

Znáte Lešku důvěrněji? Co byste mu vzkázal?

Osobně se neznáme, jen z ledu ze zápasu. Že bychom se vídali, to ne. Můžu ho pozdravovat a popřát mu hezké Vánoce.

Vy je máte hezké určitě. Co pro vás překonání bodového rekordu znamená?

Nejvíc klid, protože se novináři přestanou ptát, kdy se to překoná a kolik bodů mi chybí. Dobrý, že se to sfouklo v jednom utkání a v dalším zápase to nebude nikdo řešit. Můžu se soustředit na hokej. A jak říkám, možná to ocením, až skončím s hokejem. Teď na to nechci myslet, je před námi půlka sezony, chceme zlepšit naši hru a dostat se výš.

Bodově se vám dosud moc nedařilo, nebál jste se, že rekord nepřekonáte?

Tohle jsem neprožíval vůbec. I kdybych to neudělal, nezbláznil bych se. Svět by se nezhroutil. Zajímám se o naši hru, nebyla dobrá, poslední dva tři zápasy se zlepšila. Doufám, že budeme jako lajna týmu pomáhat víc. Anebo aspoň jako teď.

Hráči Litvínova se radují z gólu.

Vážně jste na rekord nemyslel?

Já ne. Ale připomínali mi, chybí ti pět bodů, pak tři body, teď jeden. Neprožívám to tolik, už jsem v takovém věku, kdy mám radost z úplně jiných věcí. Ale nechci to zlehčovat, rekord je pěkný. Jsem rád, že nějaké body ještě dělám. Tím jsem týmu prospěšný nejvíc. Doteď to moc nebylo, takže jsem rád, že to přibylo a naše lajna zase šlapala.

Kterého z devíti rekordů si nejvíc vážíte?

Nevím, nepřemýšlím nad tím. Možná když si za deset let sedneme v hospodě, nějaký vyberu. Soustředím se, co bude teď. Takže nedokážu odpovědět, který je nejlepší.

Ještě vám schází rekord v asistencích, ale ten je 112 přihrávek daleko. Drží ho opět Leška. Dá se to ještě překonat?

Nevím. Soustředím se na naše výkony, abych se hokejem bavil, aby to klapalo a byl jsem týmu prospěšný. Ze začátku to nebylo, teď se to trošku zlepšilo. Takhle si chci hokej užívat. Přeju si, abychom si ho všichni v Litvínově užívali.

Viktor Hübl slaví gól, který znamená záchranu Litvínova v extralize.

V pondělí to s Brnem byla přestřelka, v úterý přišlo zklidnění. Jak to?

Dneska čarovali gólmani, nebyl takový blázinec, pochytali toho dost. Jednou při naší přesilovce, kdy se mi nepovedla nahrávka, ujeli a Godla nás zachránil, tak jsem mu děkoval. Nebýt toho, neplácali by mě po ramenou, ale říkali by, že jsem to zkazil.

Máte devět bodů ve 22 zápasech. Rozjížděl jste se jako starší hráč pomaleji kvůli koronavirovým pauzám?

Něco si můžu myslet, ale neházel bych to na pauzy. Nepředváděli jsme, co se od nás čekalo. Snažíme se hledat důvody, zlepšovat se. Poslední zápasy byly trošku lepší. Pauzy nikomu neprospějí, ale všichni jsme na tom stejně. Fyzicky a zdravotně se cítím dobře, nechci to svádět na nerozehranost.