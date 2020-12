Talent Král si podmaňuje Kometu. Ukázalo se, že to byla správná cesta, říká brněnský obránce

Brno Dva zápasy, pět kanadských bodů, navrch vítězný nájezd a ještě neuznaný gól. Pro obránce mimořádný počin. A ještě k tomu pro mladého. Hokejový supertalent Filip Král se pasoval na současného krále Komety, vyhrál jí utkání v Olomouci a v Litvínově.

„Podle bodů to může vypadat jako můj nejlepší zápas v extralize, ale myslím, že jich bylo víc, kdy jsem se cítil dobře,“ řekl Král po svém pondělním představení v Litvínově. K bláznivé výhře 7:6 v rozstřelu pomohl nejen rozhodujícím nájezdem, ale i gólem a dvěma asistencemi.

Protože je na sebe náročný, stoprocentně spokojený nebyl: „Nemohl bych to hodnotit úplně pozitivně z defenzivní stránky. Obrany byly hodně otevřené a já v té naší taky chyby udělal.“

Na jaře se mu pootevřely dveře do slavné NHL, nováčkovský kontrakt mu nabídlo Toronto. Vysloužil si ho díky svým výkonům v juniorské WHL, v poslední sezoně za Spokane Chiefs zaujal 49 body (12+37) v 54 zápasech. Když si vybíral na podzim angažmá ve své domovině, kde by se před návratem do zámoří rozehrál, překvapivě ukázal na prvoligový Přerov. Chtěl velký icetime, aby se dostal do tempa. Aby se mohl stát lídrem. A aby mohl prokazovat svoje útočné choutky. Zvládl to, Zubři v něm našli rozdílového hráče.

„Ukazuje se, že to byla správná cesta. V Přerově jsem dostal hodně prostoru, rozehrál jsem se. Kometa toho moc v té době neodehrála. Děkuji Přerovu za to, že mi dal důvěru i že mi umožnil jít hrát za Kometu,“ tvrdil, když se vrátil do brněnského klubu coby druhý nejproduktivnější obránce 1. ligy.



A teď se bodově začal prosazovat i o patro výš. V Olomouci nasázel dva góly včetně vítězného při výhře 4:1, o jeho příspěvku v Litvínově už byla řeč. Kdyby se klíčový zásah v nájezdech stále počítal do statistik, mohl mít vítěznou trefu taky. Anebo kdyby mu uznali gól na 7:6, který neplatil kvůli faulu jeho parťáků na brankáře.

„Nějak mi to tam teď napadalo. Začal jsem hrát s klukama na první přesilovce, trenér mi hodně věří a já se snažím tu důvěru splácet,“ podotýká člen první obranné dvojice se jmenovcem Pyrochtou. „Pořád sázím na svoji útočnou hru, nesnažím se to měnit. Hrál jsem tak už v juniorce a snažím se to přenést mezi dospělé.“



Mezi nimi není zelenáč, s Kometou už získal titul v sezoně 2016/17. Na ledě je nepřehlédnutelný, tlačí se k brance, čiší z něj sebevědomí. V Brně ho Toronto nechá do konce sezony. „Známe ho odmala, vyrůstal u nás, potom šel hrát do Kanady, kde se mu dařilo. Přejeme si, aby mu forma vydržela. Je výborný,“ smeká asistent trenéra Jiří Horáček.