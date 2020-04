Kauza s vyhozenými hokejisty pokračuje: Žejdl lže a Řezníčkovi jsem to položil já, tvrdí boss Hradce

Kauza kolem pětice vyhozených hokejistů Hradce Králové pokračuje. Konkrétně další reakcí klubového bosse Miroslava Schöna, jenž prohlašuje: „Lukáš Žejdl v rozhovoru na iDNES.cz lže a šéf extraligy Řezníček mi telefonem netřísknul. Na to je příliš velký posera.“

Co se Schönovi nelíbilo? V prvé řadě ho rozzlobilo vyjádření Lukáše Žejdla, jednoho z pěti vyhozených hokejistů, který se odhodlal předat záležitost smírčí komisi svazu a uspěl.

Ten řekl, že šel do Hradce Králové na hostování z Mladé Boleslavi s tím, že zde dokončí sezonu a po ní ho klub bude muset koupit. Což by v praxi znamenalo vyplatit tabulkové odstupné ve výši 1,5 milionu korun. „Ale vzhledem ke koronavirové krizi za mnou přišel generální manažer pan Kmoníček, že si to nyní nemůžou dovolit a že mi musí dát výpověď.“

Schön tvrdí: „Nikdo Žejdlovi neřekl, že za něj budeme doplácet takovou sumu a Aleš Kmoníček za ním vůbec nebyl, protože dobře věděl, že ho máme na hostování.“

Východočeský šéf se zároveň ohrazuje proti tomu, že by klub sebral ostatním hráčům výplaty za celý březen a duben. „Opět to není pravda. Ti kluci - a nebyli to všichni, ale jen někteří, bylo jich asi devět - přišli sami a vzdali se buď jedné nebo dvou výplat dobrovolně. Klidně si je obvolejte. Žejdl na nás hází špínu a lže.“

Redakce iDNES.cz proto kontaktovala Radka Smoleňáka, jenž byl jedním z hokejistů, kteří se měli peněz vzdát. A ten Schönova slova potvrdil.

„Je to tak. Určitě jsme nebyli absolutně k ničemu nucení, šlo to od nás hráčů. Ekonomická situace teď není dobrá a my to tak s klukama cítili. Je nás parta, kteří nežijeme z výplaty do výplaty, takže jsme si to mohli dovolit víc než mladší kluci, kteří tolik nevydělávají,“ reagoval Smoleňák.

„Všichni bychom samozřejmě chtěli brát non stop plné výplaty, ale nedá se nic dělat. Musíme se teď trošku uskromnit a koukat na situaci reálnýma očima. Máme nějakou korunu bokem a jsme velmi dobře placení za práci, kterou děláme. Bylo to úplně to nejmenší, co jsme mohli udělat. Myslím, že mohlo být daleko hůř, protože spousta týmů na tom daleko hůř je.“

Schön si zároveň dál stojí za svým vyjádřením, že Hradec nebyl informovaný o smírčím řízení a že neměl možnost poskytnout komisi před vynesením verdiktu stanovisko. Ta posléze rozhodla o tom, že výpovědi hráčům jsou neplatné.

Šéf extraligy Josef Řezníček, jenž je zároveň členem smírčí komise, toto vyjádření vzápětí na iSport.cz označil za lež. „Poslali jsme to na klub, který je pro nás v tomto partnerem. Dokonce to šlo na dvě adresy: na generálního manažera a kancelář klubu.“

Schön však bazíruje na tom, že informační emaily měly jít právnímu zástupci klubu Davidu Jarošovi, protože klub v celé kauze zastupuje. „Nic mu nepřišlo. Klidně si to u něj ověřte. Ten mail mu nedorazil, to je objektivní pravda,“ říká hradecký předseda představenstva, jenž zároveň vyvrací, že mu při vyjasňování celé záležitosti Řezníček položil telefon, jelikož „nemluvil nejslušněji“.

„V tomto pan Řezníček lže taky, i když říká, že lžu já. V tom aby se čert vyznal. Já znám svou pravdu a věřte mi, že telefonem netřísknul on mně. Na to je příliš velký posera. Telefonem jsem třísknul já. Ale to je jedno, to není důležité,“ říká Schön.