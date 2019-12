Kempný a Gudas pomohli přihrávkou k výhře Washingtonu v NHL, Bäckström zářil

New York Obránci Michal Kempný a Radko Gudas přispěli v pátečním utkání NHL shodně jednou asistencí k výhře Washingtonu 6:3 na ledě New Jersey. Hlavním hrdinou zápasu se stal Nicklas Bäckström, který si připsal dvě branky a dvě přihrávky. Noel Acciari vstřelil ve druhém utkání za sebou hattrick, kterým zařídil Floridě vítězství 7:4 nad Dallasem.

Washington si vypracoval rozhodující náskok na přelomu druhé a třetiny, kdy zlomil třemi góly i díky českým obráncům nerozhodný stav 2:2. Na přihrávku Kempného od levého mantinelu si před branku sjel John Carlson a dal čtvrtou branku týmu. Gudas posunul puk na modrou čáru Jonasi Siegenthalerovi, který následně propáli vše, co mu stálo v cestě, a zvýšil na 5:2.



Washington se oklepal z předchozí prohry v Columbusu a je v této sezoně jediným týmem v soutěži, který nevyšel ve dvou zápasech po sobě bodově naprázdno. „Je skvělé, že umíme na prohru zareagovat správným způsobem a že bodujeme, protože o tom to všechno je. Potřebujeme hlavně získávat body, než začne play off,“ řekl Bäckström, který v utkání zaokrouhlil počet svých bodů v NHL na 900 (239+661). Washington tabulku soutěže o pět bodů před Bostonem a St. Louis.



Acciari se v předchozím duelu blýskl třemi góly do sítě Ottawy a střeleckou formu si udržel proti Dallasu, v jehož obraně scházel Roman Polák. Útočník Floridy dokonce nasázel nejrychlejší hattrick v klubové historii, když během tří minut a 59 sekund zvýšil ve druhé třetině ze 4:1 na 7:1. Jonathan Huberdeau si podruhé za sebou připsal čtyři body (1+3).

Acciari zkompletoval třígólový večer z trestného střílení, ke kterému se postavil v NHL poprvé. „Byl jsem trochu nervózní. Přál jsem si, ať mi puk neujede a ať nespadnu,“ přiznal osmadvacetiletý Američan, za jehož gólovým procitnutím stojí i spolupráce s Huberdeauem. Trenér Joel Quenneville je zařadil do stejného útoku před minulým zápasem. „Klape to. Jen se snažím uvolnit a vypálit. Padá to,“ dodal Acciari.

Na straně poražených zhořkl Joeovi Pavelskému tisící start v NHL. „Dostali jsme, co jsme si zasloužili. Nebyli jsme od úvodního vhazování připraveni a oni nás rozebrali,“ řekl pětatřicetiletý útočník. „Pokud nejste připraveni bojovat, může vás ztrapnit jakýkoli tým. To se stalo. Ale je alespoň hezké, že to chlapi při šestigólové ztrátě nezabalili a snížili,“ doplnil kouč Dallasu Rick Bowness.

Pittsburgh uspěl v Edmontonu 5:2 a připsal si čtvrtou výhru za sebou. Trenér vítězů Mike Sullivan si pochvaloval, že se prosazovala i jiná než elitní lajna. Úvodní dva góly zápasu dali Chad Ruhwedel a Joseph Blandisi, kteří se shodně trefili podruhé v sezoně. Penguins také ubránili nejproduktivnější dva hráče soutěže Leona Draisaitla s Connorem McDavidem.

Toronto zvítězilo na ledě New Yorku Rangers 6:3. Domácí smazali v průběhu utkání ztrátu 0:2 a 2:3. Kanadský klub jim ale definitivně utekl ve 43. minutě, kdy během 47 sekund skórovali podruhé v zápase William Nylander a Mitch Marner.