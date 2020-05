KHL i kazašská reprezentace. Říha dostává první nabídky od konce v národním týmu

Praha Kouč Miloš Říha by se mohl vrátit do Kontinentální ligy a trénovat hokejisty Barysu Nur-Sultan. Zároveň by mohl převzít i kazašskou reprezentaci. Dosavadní trenér českého národního týmu je jedním z kandidátů na uvolněný post.

Jedenašedesátiletý Říha měl v současnosti vést českou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku, které bylo ale kvůli pandemii koronaviru zrušeno. Na střídačce národního týmu jej nyní podle dřívějšího plánu nahradí Filip Pešán. Zkušený kouč by ale dlouho bez angažmá nemusel zůstat. Podle informací ruských médií by Říha mohl zamířit do Barysu, kde skončil Andrej Skabelka. Běloruský kouč vedl klub v KHL i reprezentaci, s kterou postoupil zpět do elitní skupiny MS. „Ale kandidátů je víc, nejsem jediný. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Říha pro hokej.cz.

Říha v KHL v minulosti již několikrát úspěšně působil. Vedl Spartak Moskva, Atlant Mytišči, Petrohrad, Omsk nebo Slovan Bratislava.