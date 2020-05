Zohorna odchází do zámoří a má jasno: ‚Hned od začátku chci nastupovat v NHL‘

Praha Česká hokejová kolonie v zámoří se od příští sezony rozroste o další jméno. Čtyřiadvacetiletý útočník Radim Zohorna podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Pittsburghem Penguins. Pokud si vydobude místo v hlavním týmu, má dostat základní plat 792 500 dolarů za sezonu. Téměř dvoumetrový hokejista, který v uplynulé sezoně hrál za Mladou Boleslav, se přitom do organizace slavného celku dostal i přesto, že nebyl draftován.

„Pořád se na mě ptali, jejich nabídka mě opravdu zaujala,“ uvedl v rozhovoru pro LN nejmladší z bratrského tria reprezentantů.



LN Kdy jste se poprvé dozvěděl, že vás sledují týmy z NHL?

Řešilo se to už během sezony 2018/19, když jsem přestupoval z Brna do Boleslavi a začal dostávat prostor i v reprezentaci. Příležitost odejít do zámoří se naskytla už loni v létě, ale prodloužení angažmá v Boleslavi mi dávalo větší smysl. Chtěl jsem ještě zůstat a výkonnostně se posunout. Na začátku minulé sezony jsem se po návratu z Karjala Cupu sešel s agentem, který mi říkal, že se o mě zajímá několik týmů z NHL. Pak situace trochu utichla a znovu se to začalo řešit až v únoru během Švédských her. Zájem některých týmů opadl, nakonec už jsem jednal pouze s Pittsburghem. Jsem rád, že jsme se domluvili.

LN Pittsburgh o vás měl zájem hned od začátku?

Ozvali se mi poměrně nedávno, až někdy na přelomu roku. Ale pořád se na mě ptali, jejich zájem byl opravdu obrovský, což nakonec rozhodlo.

LN Jednání probíhala pouze přes vašeho agenta, nebo někdo z Pittsburghu mluvil i s vámi?

Lidé z vedení Pittsburghu volali i mně, společně s agentem jsme s nimi absolvovali konferenční hovor. Seznámili mě s tím, jak to u nich chodí a jaké se mnou mají plány. Domluvili jsme se na podmínkách. Jejich nabídka mě opravdu zaujala, stejně jako přístup celé organizace.

LN S jakými cíli do zámoří odcházíte?

Pittsburgh má silné mužstvo, každoročně hraje v play off. Hned od začátku příští sezony bych chtěl nastupovat v NHL, to je můj hlavní cíl. Rozhodně si ale nemyslím, že bych měl místo v sestavě jisté. Budu se o něj muset poprat. Pokud se to nepovede a skončím na farmě, budu muset dál makat a udělat vše pro to, abych byl povolán do prvního týmu.

LN Do NHL odcházíte jako hráč, který nikdy neprošel draftem. Měl jste k tomu někdy blízko?

Vím, že když jsem nastupoval za reprezentační osmnáctku a jezdili jsme na ty klasické přípravné turnaje, sledovali nás skauti z NHL. Mně se povedl turnaj v Kanadě a figuroval jsem v předběžném pořadí pro draft. Bohužel, pak jsem se zranil a nevyšlo to.

LN Když se řekne Pittsburgh, fanouškům se hned vybaví především dvě jména – Sidney Crosby a Jevgenij Malkin. Kdo z nich je vám hokejově bližší?

Vzhledem ke stylu hry a jeho výšce spíše Malkin. Oba jsou to fantastičtí hokejisté, hrají na úplně jiné úrovní než já. S Malkinem máme možná stejnou postavu, ale abych se mu výkonnostně aspoň trochu přiblížil, budu muset ještě hodně makat.

LN Komunikoval jste nějak s krajanem Dominikem Simonem, který v Pittsburghu také hraje?

Dominik mi ve čtvrtek psal, že mi gratuluje a vítá mě v Pittsburghu. Až se situace ve světě nějak uklidní, určitě se s ním plánuju spojit a říct si o nějaké rady, které mi především na začátku mohou pomoct.

LN Jak jste na tom s angličtinou?

Chodím na doučování. Snažím se zlepšovat, ale určitě mám ještě velké mezery. S lidmi z Pittsburghu jsem se dokázal domluvit, všemu jsem rozuměl. Ale stále musím na angličtině pracovat, abych co nejlépe a co nejrychleji zapadl do kabiny.

LN Tuzemskou i mezinárodní hokejovou sezonu ukončila pandemie koronaviru. Jak se během ní udržujete v kondici? A máte z Pittsburghu zprávy o budoucnosti NHL?

Připravuju se individuálně. Ještě před vypuknutím pandemie jsem měl informace, že bych mohl během léta do Pittsburghu třeba na dva týdny přiletět. Trochu se seznámit s prostředím a zatrénovat si, abych si zvykl a měl to lehčí směrem k předsezonnímu kempu. Aktuálně vůbec nevím, jak to bude vypadat. Někde jsem četl, že by další ročník mohl začít až v prosinci. Vedení NHL chce hlavně dohrát tuto sezonu, takže je možné, že se všechno posune. Uvidíme, jak se to celé vyvine.