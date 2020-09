KOMENTÁŘ: Paláta jsme podceňovali. Bojovník pro čtvrtý útok se proměnil v oporu vítěze Stanley Cupu

Praha Když reprezentační trenéři brali hokejového útočníka Ondřeje Paláta v roce 2014 na olympijské hry do Soči, převládaly vůči rodákovi z Frýdku-Místku posměšky, že je to přesně hráč do čtvrté formace, od kterého se nic nečeká. Podobně se k němu leckdo stavěl také za další dva roky při Světovém poháru. Pravda, na obou akcích Češi na úspěch nedosáhli a Palát na sebe příliš neupozornil, celkem si připsal do bodování jedinou asistenci.

Lidi by pro Stanley Cup udělali cokoliv. Větší nervy jsem nikdy nezažil, líčí kapitán Stamkos A teď se tento ne příliš urostlý hokejista, jehož si na draftu v roce 2011 Tampa vybrala až z 208. pozice, raduje ze zisku Stanley Cupu, ke kterému navíc opravdu hodně přispěl. Jakožto člen elitního útoku Lightning během 25 zápasů vyřazovacích bojů nastřílel 11 branek, což je třetí největší počet ze všech hráčů v play off, a k tomu přidal sedm asistencí. Palát se s reprezentací ukázal ještě na loňském mistrovství světa, ale opět to nebyla žádná sláva – z deseti duelů jen gól a přihrávka. Brzy mu bude třicet, bylo by skvělé, kdyby dokázal svůj hokejový růst potvrdit také v národním týmu, na ten Češi přece jen hodně dají.